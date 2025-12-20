台東稻米再創佳績！羅偉壽榮獲日本米評鑑大獎

饒慶鈴縣長頒發40萬元獎金給予肯定

【記者 朱達志／台東 報導】台東稻米品質再度於國際舞台獲得權威認可！農友羅偉壽參加日本「第 26 屆米·食味分析鑑定大會」，於「都道府縣·海外地區代表米飯錦標賽」中榮獲「特別優秀賞」。台東縣長饒慶鈴19日特別指派農業處前往住家頒贈紅榜公開表揚，宣布縣府將頒發新台幣40萬元獎金，並肯定新乾坤米廠在背後的專業輔導與技術支持。

縣府農業處表示，該賽事由「日本米·食味鑑定士協會」主辦，是目前全球規模最大、最具指標性的稻米評鑑大賽之一，每年吸引超過 5,000 件作品參賽。評選過程極為嚴謹，參賽米須先通過食味值與味度值的精密儀器分析，僅有表現優異者能進入第二階段，由專業品米師進行感官評定。羅偉壽農友能在此高度競爭的國際賽事中脫穎而出，證明台東稻米具備與日本頂級米並駕齊驅的實力。

此次獲獎除了農友個人的辛勤耕耘，新乾坤米廠的專業輔導更是關鍵，透過米廠在烘乾技術、低溫儲存及精準碾製過程中的品質控管，結合農友的田間管理，確保了稻米的最佳食味品質。這種「農廠合作」的模式，為台東農業提升競爭力樹立了良好的典範。

為獎勵追求卓越的職人精神，縣府特頒發40萬元獎金。饒縣長強調，台東農業發展策略以「品質取代產量」，目標是將台東稻米推向國際精品市場，縣府未來將持續挹注資源，支持優良米廠等專業端與農民的深度連結，共同建構完整的產銷體系。透過國際賽事的權威背書，將有效提升台東品牌在海內外市場的辨識度，為在地農產創造實質的增值收益。（照片記者朱達志翻攝）