台東稽查非法生雞糞運送 延平鄉查獲貨車違規開罰

台東縣生雞糞聯合稽查小組接獲檢舉，在台東縣一處空地停放的貨車上飄出臭味，疑似雞糞肥，稽查人員從塑膠袋採樣，果然查到從嘉義運來的2車生雞糞。

農曆立春後開始進入農忙季節，農民會在果園施肥，已經有農民使用處理過的糞肥，不過還是有少部份農民會使用未處理過的生肥，容易造成環境污染。

台東縣環保局從2019年起就在縣界公路和警方聯合稽查生雞糞運進台東，到2024年共查獲22件，好不容易去年零查獲，但今年才剛開始就查獲一件。

台東縣環保局稽查科長林士銘說明，「這樣的一個違法的情形，是他沒有攜帶這樣一個清運的證明文件，那是違反《廢棄物清理法》第9條的一個規定。」

環保局表示，未依規定申請運來台東的生雞糞要罰6萬元以上、30萬元以下罰款。近期會再和警方在公路上，聯合稽查非法運送生雞糞的行為，維護環境衛生。