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台東第二處精神障礙者協作據點啟用，「星創會所」打造社區復元支持網絡。（記者鄭錦晴翻攝）

記者鄭錦晴／台東報導

台東縣府繼一一一年成立全縣首處精神障礙者協作據點「東群會所」後，由台東縣自閉症協進會承接的第二處據點「星創會所」正式揭牌啟用，象徵台東精神障礙者社區支持服務邁入雙據點發展新階段，讓更多有需要的民眾能在社區中獲得即時且穩定的支持與陪伴。

縣長饒慶鈴表示，精神障礙者除醫療照護外，更需要長期且穩定的社區支持系統。許多患者病況穩定後，仍面臨人際互動、社會參與及就業等挑戰，因此縣府參考國際會所模式精神，以夥伴關係、同儕支持及共同參與為核心，協助精神障礙者建立支持網絡，發掘個人優勢與潛能，逐步提升自主生活能力。

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縣府社會處指出，台東偏鄉及原鄉地區資源取得不易，凸顯在地化社區支持服務的重要性。東群會所多年來陪伴精神障礙會員培養生活技能、建立人際關係並參與社區活動，累積豐富服務經驗。

為回應日益增加的服務需求，縣府再向中央爭取資源，成立「星創會所」。星創會所寓意每位精神障礙者都如夜空中的星辰，擁有獨特價值與無限可能。

星創會所今年預計服務二十名會員，透過行政庶務、烘焙實作、園藝維護及社區服務等多元工作單元，培養責任感、生活技能及人際互動能力，陪伴會員逐步實現自主生活目標，展現自我價值。