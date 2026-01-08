台東第四選區 戴文達動向難測 成選情變數

民國115年九合一選舉腳步接近，台東縣議員第四選區選情成為政壇關注焦點。圖為台東縣議會外觀。（蔡旻妤攝）

台東縣議員第四選區未戰先熱，現任無黨議員陳宏宗、潘貴蘭力拚連任，陳不諱言評估問鼎議長寶座；另外，前關山鎮長戴文達動向難測，回鍋鎮長或再度投入議員選舉皆牽動選情走勢，成為潛在變數。另外，新人參選也將影響選戰，地方認為，新人欲突圍，勢必面臨時間、跨鄉鎮整合等挑戰。

第四選區涵蓋鹿野、關山、池上與海端等4鄉鎮，應選2席。上屆共有6人參選，由無黨籍的陳宏宗以2931票居首，潘貴蘭以2737票當選該區第2席議員，戴文達則以2226票成為落選頭。

陳宏宗自民國99年投入地方政治，深耕縱谷近20年，曾任2屆副議長，他笑稱「鄉鎮全跑遍，連小學生都認得我是議員阿伯」。前台灣民眾黨主席柯文哲更多次遠赴台東拜會，雙方針對各自理念相互交流，顯示他具有跨黨互動基礎。陳宏宗也已對外表態力拚連任，除爭取五連霸外，他也有意問鼎議長大位。

潘貴蘭則是首屆擔任議員，母親為國民黨前台東縣副議長林惠就。潘擔任議員期間，除關心地方觀光發展與環境議題，近年每月固定舉辦免費法律諮詢，邀請律師、退休法官與檢察官服務鄉親，補足縱谷地區法律資源相對不足的缺口，透過制度化選民服務累積許多基層支持，此次將積極爭取連任。

戴文達曾任代表12年、鎮長8年，累積20年行政與服務歷練，上屆投入議員選舉獲第3高票，雖然落選，但也展現牢固的基層實力。地方人士表示，戴文達目前動向不明，可能回鍋參選關山鎮長或捲土重來再次挑戰議員選舉，他的下一步將成為牽動縱谷選情的重要關鍵。

地方人士分析，除了戴文達外，近期聽說有新人有意投入選戰，「但還只是風聲」，新人參選也可能影響選情，不過，縱谷選民對長期服務的熟面孔信任度相對較高，若新人若無法在短時間內建立跨鄉鎮能見度，恐難撼動既有選將。