台東紅烏龍形象館開幕 多品項獲獎打世界盃

台灣國際茶業博覽會在台北南港登場，其中「台東紅烏龍形象館」匯集了12家台東在地品牌，其中還有多項產品榮獲國際大獎，成為一大亮點。台東縣長饒慶鈴表示，台東紅烏龍已經前進東京、義大利、紐約，獲得廣大好評，目前中英日3種語言的網站上線，希望讓更多海內外民眾品嚐台東紅烏龍的好滋味。

圖／TVBS

台東縣長饒慶鈴大筆一揮，祝福台東紅烏龍茶一路紅，2025年台灣國際茶業博覽會台東形象館開幕，要將台東好茶推薦給全台灣。

台東縣長饒慶鈴：「把台東紅烏龍帶到不同層次，把紅烏龍冷萃成紅烏龍茶，也有人把紅烏龍茶做成茶粉，變成蛋糕業、餅乾業的重要的品項。」

廣告 廣告

台東紅烏龍靠品質闖出名號，除了在谷歌搜尋熱度增長了20%，獨特的香氣和茶的底蘊，也在業者的努力下，將這好味道讓全世界都知道。

台東縣長饒慶鈴：「奪得世界冰淇淋的冠軍，使用的食材就是台東的紅烏龍，他一個非常特別的茶的底蘊，可以帶出其他食材的香跟本質。」

茶不只能用喝的，還能做成冰淇淋，拿世界冠軍，饒慶鈴特別表揚肯定優秀業者，要凝聚台東茶業的力量，讓紅烏龍茶行銷到全世界。

更多 TVBS 報導

噁男闖宅猥褻9歲童喊「生小孩」 竟是他！父求情減刑

疑飛機「蒙皮」漂至台東綠島 軍方初判非志航戰機

萬人齊聚阿米斯音樂節 金曲歌王感動喊話：在自己的土地上做自己

亞斯伯格童慘遭鐵捲門奪命 「這原因」父親遭判刑

