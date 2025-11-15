台東紅烏龍走向世界！2025形象館「自然茶旅」 華麗登場

【記者 朱達志／台東 報導】2025台東紅烏龍形象館今（15）日於臺灣國際茶業博覽會隆重開幕，匯聚12家臺東在地優質品牌，以全新主題「自然茶旅」登場，其中有多項產品榮獲今年國際大獎。縣長饒慶鈴指出，台東紅烏龍產業從在地扎根，透過不斷推廣，並前進東京、義大利、紐約，獲得很好迴響，「台東紅烏龍-全球視野茶生活誌」中英日3種語言網站10月已正式上線，讓更多國內外民眾認識台東紅烏龍特色與魅力。

活動以《紅韻新章》揭幕，貴賓以紅烏龍茶湯沾筆，於特製宣紙題寫祝福語，象徵茶文化的傳承與創新。隨後登場《紅耀國際》頒獎典禮，饒慶鈴頒發國際認證獎項，包括君玉茶園、博雅齋自然茶園，今年獲得比利時ITI( International Taste Institute)國際風味評鑑最高榮譽三星獎，厚生茶園獲2025年英國美食大賞(2025 Great Taste Awards) 2個品項1星、1個品項2星。

饒慶鈴表示，這是紅烏龍的榮耀時刻，繼去年前進義大利「茶香威尼斯」、今年參加「2025年東京國際食品展」及紐約「夏季美食展」，並推出「台東紅烏龍─全球視野茶生活誌」網站，以中、英、日三語呈現紅烏龍風味與文化，並結合動畫與插畫設計，讓世界看見花東縱谷的純淨風土與獨特魅力，將紅烏龍推向國際舞台，更是推動臺東茶邁向世界的重要里程碑。

2022年「台東紅烏龍」品牌成立以來，熱度持續攀升，根據Google Trends資料顯示，搜尋熱度成長達20%，顯示品牌影響力穩健擴大。財經處指出，台東紅烏龍形象館位於南港展覽館1館1樓J810攤位，展售即日起至17日，展館設計緊扣「自然茶旅」主題，融合SDGs永續理念，強調茶產業與生態保育、地方文化的共生關係，以木材、蜂巢紙、不織布等自然材質搭配紅烏龍茶湯色橙紅主調，營造溫潤又具現代感的展覽氛圍。現場也設置「自然茶旅地圖」，帶領民眾漫遊臺東茶鄉。

在品牌跨界創新上，臺東縣府攜手日本百年玻璃品牌HARIO推出「慢泡茶旅聯名禮盒」，與法朋烘焙甜點坊主廚李依錫、咖啡冠軍林東源合作打造限定品項「紅烏龍蜂蜜燒餅」與「紅烏龍茶咖啡」。從器具到甜點、茶香到設計，展現紅烏龍創意與國際視野的嶄新面貌，讓臺東茶成為生活風格的一部分。

展覽期間安排多場互動活動，包括「日常手沖×特調秀」、「紅烏龍小米氣泡酒講座」、「紅烏龍拼配體驗」等，讓茶友親身體驗紅烏龍多層風味與調茶樂趣。同時推出限量滿額贈與互動裝置活動，贈品包含品牌限定茶包、手機掛繩隨行包，以及與一之鄉聯名「紅烏龍蜂蜜蛋糕」等伴手禮，讓每位參觀者將臺東香氣與祝福帶回家。（照片記者朱達志翻攝）