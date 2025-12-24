台東紅藜種子太空旅行7個月後重返地球 栽種成功後收成20公克

台東縣達仁鄉土坂vusam文化實驗小學栽培太空紅藜的師生們。(記者黃明堂攝)

〔記者黃明堂／台東報導〕歷經7個月太空旅程的紅藜種子重返地球，今年4月栽種在台東縣達仁鄉土坂vusam文化實驗小學內，今年9月成功收成約20克的第一代太空紅藜。縣府將整合教育、農業與觀光能量，讓台東的故事從土地走向太空。

縣政府今天舉辦「黑盒子．紅寶石」太空紅藜種子頒贈記者會，國家太空中心副主任余憲政致贈紅藜項鍊與太空紅藜種子予縣府，由縣長饒慶鈴代表接受。教育處說明，台灣選定台灣紅藜、姬蝴蝶蘭、甜椒及向日葵等4種作物，參與日本推動的「亞洲種子送上太空計畫」，於民國109年底與其他7國共14種作物種子，一同送往國際太空站，停留約7個月後返抵地球。其中，紅藜種子來自達仁鄉土坂村，返地後由國家太空中心交付部落及土坂實小師生，並於今年4月正式播種。

校方將太空紅藜納入「智慧農業與科學探究」主題課程，引導學生每日量測植株高度、拍攝生長紀錄並撰寫觀察日誌，透過實際數據與長期觀察，探究太空環境是否對作物生長產生影響。經過近半年的細心照護，9月順利收成約20克太空紅藜。

饒慶鈴表示，「紅藜從部落出發飛向宇宙，如今帶著旅途的力量回到原鄉生根」，將成為縣府跨領域推動的重要起點。財經處則將研議太空紅藜與地方產業、文創開發及永續品牌的結合，形塑「紅藜上太空、太空回台東」的核心敘事，深化紅藜的文化與產業價值。

台東縣達仁鄉土坂vusam文化實驗小學，收成約20克的第一代太空紅藜。(記者黃明堂攝)

