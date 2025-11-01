台東綠能成效受質疑 縣府：有賴中央訂定符合產業期待方案

水利發電是台東縣府綠能政策主要項目。圖為台電東興水利發電機組。(記者黃明堂攝)

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府推動綠能成效在縣議會定期大會中飽受議員質疑勤於出國考察，未見成效，縣府強調，地方政府在綠能政策中主要負責土地使用准駁及設備登記等行政程序，但由於中央政策初期未充分進行社會溝通與配套規劃，導致部分地區出現民眾抗爭與開發亂象，縣府均努力解決，但能否加速達成總體綠電佔比，端賴中央相關單位訂定符合民眾與產業界期待的政策與推動方案。

縣府指出，在小水力發電方面，縣內除了4座已完工商轉的發電場外，尚有關山鎮1處及達仁鄉2處新開發案場也在規劃與興建中。為了突破小水力開發侷限於農田圳路的現況，縣府積極研商開發縣管河川小水力發電的可行性。今年7月，縣府主動參與經濟部水利署召開的「縣市管河川小水力發電潛能案場盤點作業討論會議」，並在會中積極爭取中央小水力潛能案場盤點工作補助經費。

縣政府表示，打造台東成為投資綠電的最佳場域，並加速達成全縣綠電佔比60%的目標，台東每年用電量約10億度電，金崙地區地熱業者如順利完工商轉發電，預計2026年下半年整體綠能設置總發電量將進一步提升，助力台東實現綠電佔比目標。

縣府表示，目前綠能推動主要獎勵措施及大型案場審核權限屬於中央，地方政府雖積極協助，但能否加速達成總體綠電佔比，端賴中央相關單位訂定符合民眾與產業界期待的政策與推動方案，縣府將持續配合中央政策，透過跨部門協作平台，推動地方能源示範案場。

