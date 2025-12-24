台東線上迎曙光 13支鏡頭君上陣

迎曙光回歸本質，台東縣太麻里曙光園區及東海岸三仙台今年再度停辦官方活動；不過，台東縣政府與東部海岸國家風景區管理處將整合所轄即時影像系統，推出迎曙光頻道，分別有5支及8支鏡頭朝向東方，透過「鏡頭君」陪伴民眾線上追光，免受低溫寒風。

迎接新年第一道曙光象徵光明與希望，儘管太麻里及三仙台因天候等因素，連續25年未能見到元旦曙光，但仍不減遊客興致，每年依舊吸引大批追光族前往守候。根據台北天文館製作的115年元旦曙光地圖，三仙台預計於清晨6時10分乍現曙光，太麻里則為6時11分。

考量迎曙光活動應回歸自然環境、減少人為干擾，太麻里鄉公所及觀光署東部海岸國家風景區管理處連續3年宣布停辦迎曙光活動，改維持園區開放，並加強環境整備與夜間照明，供民眾自由追光；縣府及東管處則整合轄下即時影像系統，將海岸、高山的曙光與日出美景即時直播分享。

台東縣政府交觀處長卜敏正表示，設置於台東市鯉魚山、卑南鄉杉原灣、太麻里鄉華源曙光觀景台、東河鄉金樽漁港及南橫埡口的即時影像鏡頭，屆時將定格朝向日出方向，民眾可透過電腦或手機螢幕一同迎接曙光。

東管處長林維玲指出，東海岸設置的即時影像鏡頭，涵蓋石梯坪、三仙台、都歷管理處、加路蘭遊憩區等8處，清晨時鏡頭同樣會轉向海面，迎接曙光與日出；民眾若不便親赴，可透過即時影像欣賞美景。

許姓民眾表示，每年幾乎都會到太麻里迎曙光，曾遇到下大雨淋成落湯雞，今年預報又是溼冷天氣，考慮改線上方式迎曙光。