台東縣府五日公告縣有耕地放領，助農民取得土地所有權。（台東縣府提供）

記者鄭錦晴／台東報導

守候多年終圓夢，縣有耕地承租戶殷切期盼下，台東縣府終於捎來好消息，五日正式辦理縣有耕地放領公告作業，為縣有地承租農民注入一份安心力量。

縣府指出，自中央宣布重啟「公地放領」政策後，縣府團隊便全速展開各項前置作業，在短時間內完成送審，並積極推動順利通過內政部審議、縣議會議決及行政院核定等繁瑣程序，縣府四日獲行政院正式核定處分，五日正式辦理縣有耕地放領公告作業。

縣長饒慶鈴表示，公地放領是政府保障人民財產、落實憲法扶植自耕農政策的重要里程碑，更是為了回應許多農民一輩子「耕者有其田」的期盼。在中央與地方通力合作下，順利突破多年瓶頸，完成縣有耕地放領的初期任務，這不僅是法規的落實，更是縣府對基層農民最實質的支持。

縣府地政處表示，今日起依法辦理放領公告，並主動通知符合資格的承租人提出申請。待完成現地調查及繳價程序後，農民只要繳清地價，即可取得土地所有權。