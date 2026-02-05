台東縣府優化廚餘再利用 預計今年第3季營運目標高品質有機堆肥 7

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導

為落實「慢經濟」與「循環永續」發展目標，台東縣政府今（5）日表示，將持續深化廢棄物資源化，積極建構在地循環體系，台東縣「廚餘回收再利用中心」委託操作管理案已順利完成發包，預計於今年第3季正式營運。縣府表示，未來將把家戶與餐飲業產生的廚餘，轉化為高品質有機堆肥，實踐資源循環再生，並優化與全面提升設施效能與穩定度，為守護「台東藍」與永續環境奠定重要基礎。

台東縣府指出，台東不僅是深受旅客喜愛的觀光城市，更持續以行動走在永續治理的前端。面對廚餘處理需求，縣府選擇以再生利用為核心，透過廚餘回收再利用中心的啟動，建立一套兼顧效率與品質的處理系統，將廚餘留在台東、回饋台東，讓原本被視為負擔的廢棄物，轉化為滋養土地的有機資源，不僅有效解決去化問題，更是對這片土地最實際、也最溫柔的回饋。

「此次委託操作管理案的重點，在於全面提升設施處理效能與穩定度。」台東環保局說明，藉由引進具備專業經驗的技術團隊，優化廚餘收運後的處理流程。未來中心將採用「高效堆肥」處理方式，可有效降低作業過程中的異味，並於較短時間內產出品質穩定的有機堆肥，預計於今年第3季正式啟動營運。

「資源循環能否發揮最大效益，關鍵仍在於源頭管理。」台東環保局呼籲，在日常生活中確實落實廚餘與一般垃圾分類，養成「廚餘先瀝水」的好習慣，不僅可降低後端處理能耗，也有助於提升堆肥品質，新的一年，邀請全民從生活中的小小改變做起，共同累積乾淨、循環、永續的台東未來。

