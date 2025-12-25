台東縣府參訪智慧停車 台中交通局分享創新管理

【記者陳世長台中報導】台中市積極推動「智慧城市」建設，智慧停車管理成效屢獲肯定，更在國際交通盛會中展現亮眼成果。台東縣政府交通及觀光發展處於12月23日和12月24日率團到台中市，參訪智慧停車設施、停車場管理與智慧數據中心等交通亮點。台中市政府交通局長葉昭甫表示，各縣市來交流，是對台中市智慧交通建設的肯定，市府秉持「經驗共享、共創多贏」理念，分享智慧化管理實績與先進技術，期望透過跨縣市交流，共同提升城市交通品質與治理效能。



交通局表示，參訪團實地觀察「智慧路邊停車系統」，對該系統以AVI車牌辨識技術為核心，搭配智慧偵測設備，精準掌握停車狀況。台東縣府團隊對於設備低干擾、不影響市容的設計印象深刻，並深入了解從地面感測器布設、影像即時回傳，到後台資料處理、異常情況預警等完整流程。台中停車智慧化後的收費管理逐步邁向無紙化，提升路邊停車管理效率，有效改善執法人力耗損的問題。



在停車場管理方面，台東縣府團隊考察西屯區市政公園地下停車場，了解如何成功引入民間資源，透過民間參與公共建設的促參模式，提升停車場服務品質。現場的自動繳費設備整合車位偵測、車牌辨識與行動支付，讓停車流程更順暢，加上車位動態資訊系統即時推播，引導市民快速找到車位，提升使用便利性與停車周轉率。台東縣府參訪團肯定台中停車場管理效率與服務創新，並表示盼將相關經驗帶回台東，加速當地智慧停車建設。



葉局長說明，台中市人口已近287萬，加上中部縣市交通匯聚，車流量龐大，交通局導覽「台中市智慧停車數據中心」作業流程，做為全市交通管理的重要中樞，該中心整合龐大停車資訊、城市車流資料，透過雲端化與大數據分析技術，讓交通局能即時掌握城市交通狀況。智慧停車數據中心在整體交通調度上扮演重要角色，經由系統智慧化處理數據，能更精準制定政策、配置資源，讓停車管理更具效率與前瞻性。



交通局指出，智慧交通已成為提升城市競爭力與居民生活品質的重要推力，此次台東縣府參訪強化兩地的經驗交流，深化跨縣市合作關係，讓地方政府在智慧交通的推動上能相互借鏡、共同前進。交通局將持續秉持創新、開放的精神，運用技術優化與管理升級，打造更便捷、更智慧、更永續的「富市台中」交通環境。