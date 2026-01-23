台東縣府員工收Mail嚇一跳 饒慶鈴點破財劃法關鍵

台東縣府同仁今早點開信箱時驚訝收到來自縣長的信件。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣長饒慶鈴1封致縣府同仁的內部信件內容曝光，內容聚焦財政收支劃分法修正後，地方政府在財源與裁量權增加下，如何調整治理思維與行政模式，強調台東從過去以爭取計畫補助為主，全面回到以治理能力回應縣民需求。

台東縣府同仁今早點開信箱時驚訝收到來自縣長的信件，饒慶鈴在文中指出，財劃法修正不只是「多分錢」，而是對地方政府治理能力的全面檢視。她強調，當錢與權回到地方，是否具備把事情做好的能力，才是改革真正要回答的問題。

信中也回顧過去地方政府長期配合中央競爭型補助計畫的實務經驗，為了爭取經費，常需依循全國一致的計畫架構，未必完全符合地方實際需求。饒慶鈴認為，隨著制度調整，地方治理邏輯也必須同步轉型。提出治理方向的四大轉向，包括以中長程規畫取代一年一案的破碎式建設、依台東山海地景與人口結構發展特色治理、落實權責相符的責任政治，以及在自治架構下正面面對縣市間競爭。

饒慶鈴提醒，未來不能再以「中央不給錢」作為藉口，而是要回到地方政府自身的規畫與執行能力。並向縣府團隊喊話，要求各單位重新盤點業務，思考在財源條件改善後的5年治理藍圖，並期許公部門角色能從「只會寫計畫」，轉為真正能改變地方的治理者。她指出，改革的最終尺度，不是制度本身，而是人民生活是否因此改善。

