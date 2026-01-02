台東縣府成立交通及養護工程處 饒慶鈴說明原因
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導
因應交通業務量持續擴增，配合組織專業分工調整，台東縣政府今（2）日表示，已於元月1日正式成立「交通及養護工程處」，相關交通與道路養護業務由建設處、交通及觀光發展處整合專責辦理，同步將原「交通及觀光發展處」調整為「觀光發展處」，透過架構調整，強化交通量能。
台東縣府指出，內政部6月修正發布「地方行政機關組織準則」第15條，將縣（市）政府一級單位及所屬一級機關設立總數上限增加2個。縣府通盤考量後，將建設處與交觀處的交通業務整合，新建工程與道路、養護工程有完整統籌機制。
「需以更完整組織架構，支撐未來交通治理，因此成立交通及養護工程處，並由原文化處副處長劉俊毅陞任，為專責統籌單位。」饒慶鈴表示，隨著觀光人潮增加，用路型態改變，交通業務持續擴大，工程建設也涵蓋交通安全、管理方式及後續養護等，在交通工作日益專業、議題層次與複雜度不斷提升。
饒慶鈴表示，交通及養護工程處長由原文化處副處長劉俊毅陞任。劉俊毅具備跨領域行政與公共工程整合經驗，歷任教育處科長、副處長及文化處副處長，長期參與多項大型公共建設與重大工程協調。
饒慶鈴提及，劉俊毅曾參與多項大型公共建設，包括第一棒球場改善及首次職棒賽事辦理、全國運動會場地整備、尼伯特風災後校舍重建工程，及藝文中心整建、圖書總館新建等，熟悉公共工程執行流程、跨機關協調及地方需求整合，借重工程統籌與政策整合經驗，推動交通與道路治理工作。
劉俊毅說明，交通及養護工程處成立後，將設交通規劃、交通管理、交通工程、新建工程及公共工程5科，以整體交通治理為核心，整合交通規劃、工程執行、道路養護及交通管理等業務，建立規劃、執行與後續養護之間制度化銜接機制，強化專業分工。
台東縣府補充，副處長由原建設處副處長馬志安擔任，馬志安長期投入公共工程與道路建設，熟悉道路條件與工程實務，協助交通及養護工程業務的推動與執行，確保工程品質與養護工作穩定。
台東縣府強調，未來交通及養護工程處將依不同道路條件，系統性推動道路新建與改善、路口及瓶頸工程、道路與交通設施巡查與養護，針對學校周邊、醫療院所及觀光熱區等路段，進行整體規劃與改善，提升道路服務品質與用路安全。
照片來源：台東縣府
