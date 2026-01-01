台東縣府新設交通及養護工程處

台東縣政府新設交通及養護工程處1日舉行揭牌儀式，台東市長陳銘風（左起）、立委黃建賓、台東縣長饒慶鈴、交通及養護工程處長劉俊毅、台東縣議長吳秀華均出席活動。（蔡旻妤攝）

台東縣近年大力推展觀光，帶動旅遊人潮增加，也讓交通建設與公共運輸量能面臨考驗。為此，縣府1日新設「交通及養護工程處」，期盼提升交通建設推動效率，回應民眾與遊客期待。縣議員看好交通處新設後的成效，但也強調轄內仍有多處交通建設需加強，希望交通處盡速改善。

縣長饒慶鈴表示，過去交通相關業務分散於不同單位，但隨著工程量逐年增加，協調與執行難度也大幅提升，因此新設交通處專責處理道路、人行空間、交通設施與公共運輸等事務。

交通及養護工程處長劉俊毅說，處內設置交通規畫、交通管理、交通工程、新建工程及公共工程等5科。在市區交通改善方面，已引進智慧型停車系統，陸續裝設自動化繳費設備並重新規畫停車空間，也改善人行道不足、行走動線不順等問題。

公共運輸方面，有遊客反映跨鄉鎮公車班次等待時間偏長，造成大家不便；對此，交通處回應，新的一年將持續與交通部及公路監理單位協調，研議調整公車班次與行車路線，提升旅客與通勤族的便利性。

縣府認為，交通處成立後，原由建設處與交通觀光發展處分散辦理的交通與道路養護業務，將統一由新處專責推動，此舉讓建設處與觀光處得以「業務瘦身」，兩處處長也形容心情就像「嫁女兒」，既不捨又充滿期待。

對於縣府新設交通及養護工程處一事，在地議員普遍看好未來成效，但議員董昌華認為，蘭嶼環島公路路況仍有改善空間，盼縣府評估重新鋪設；議員王姷力則指出，綠島淡季船班少，建議縣府交通處、鄉公所協調船運公司在氣候允許下加開航班，並加速改善各項交通問題。