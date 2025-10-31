台東縣府明年起補助「帶狀皰疹疫苗」 400名額免費施打可省近萬元

台東明年開放帶狀皰疹疫苗補助，守護弱勢及高風險長者健康。（圖／蔡旻妤攝）

俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹疫苗每劑市價高達8000至9500元，讓許多長者與慢性病患望之卻步。台東縣政府今（31）日宣布，自明（2026）年起啟動帶狀皰疹疫苗補助方案，鎖定弱勢族群與高風險長者，盼降低感染風險，也減輕民眾荷包壓力。

台東明年開放帶狀皰疹疫苗補助，守護弱勢及高風險長者健康。（圖／蔡旻妤攝）

縣長饒慶鈴表示，帶狀皰疹好發於50歲以上成年人，隨著人口老化與慢性疾病增加，發生率逐年上升，感染後不僅會引起劇烈疼痛，還可能留下長期神經痛等後遺症，嚴重影響生活品質。

為讓更多長輩獲得保護，縣府規畫明年編列預算購買800劑疫苗，預計提供約400名符合資格的民眾免費接種2劑。衛生局說明，補助對象包括50歲以上低收入戶、中低收入戶，以及65歲（原住民55歲）以上、罹患癌症、糖尿病、慢性腎臟病、氣喘、慢性阻塞性肺病、類風濕性關節炎、HIV感染或長期使用免疫抑制劑者等高風險族群。

廣告 廣告

衛生局指出，完成兩劑接種保護力可達9成，10年後仍能維持8成以上。詳細補助標準與接種流程，將公布於縣府及衛生局官網，並同步於各鄉鎮衛生所公告。

縣府呼籲符合資格的民眾盡早接種，尤其慢性病或免疫力較弱者應主動諮詢醫師。衛生局也提醒，平時保持規律作息、避免熬夜與過度壓力、均衡飲食並接種疫苗，都是預防帶狀皰疹的重要關鍵。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

范姜彥豐公審粿粿、王子「恐構成誹謗罪」？ 律師曝風險：給自己找麻煩

王子娶粿粿機率多高？一票人答案相同 他「這舉動」說明一切

Toyz飲料店出「小王秘蜜粿果綠」調侃粿粿王子 一沐日拒跟風消費當事人