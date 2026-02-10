台東縣府春節前啟動旅宿房價查核 哄抬房價最高可裁罰5萬元

〔記者黃明堂／台東報導〕春節連續假期台東將湧入旅遊人潮，保障消費者住宿權益並維護觀光形象，縣政府持續關注旅宿市場價格與住宿品質，並於春節前啟動房價查核及宣導機制，強化旅宿管理，呼籲轄內旅宿業者秉持「合理定價、誠信經營」原則，共同維護觀光形象，避免不當哄抬房價情形發生，提供旅客安心、透明之住宿環境。

縣政府觀光發展處卜敏正處長表示，目前縣內的合法旅宿業者於春節期間仍維持合理價格區間，整體房價穩定，並未出現明顯異常波動現象，也肯定業者配合政策，在旅遊旺季仍兼顧服務品質與價格合理性，讓返鄉及來訪旅客都能以親民價格體驗台東慢活之魅力。

縣府提醒，如有未經備查逕行調漲、超收費用或經查屬哄抬價格情形，經民眾檢舉或稽查屬實，將依違反發展觀光條例與民宿管理辦法進行裁處，最高可裁罰5萬元，以保障消費者權益及市場公平秩序。另呼籲民眾春節安排住宿時應注意選擇合法旅宿，並可至交通部觀光署旅宿網查詢最高備查房價資訊，依需求選擇合適住宿。

縣政府指出，後續仍將持續辦理旅宿稽查、價格合理性宣導及服務品質輔導，攜手業者打造「合法、安全、透明、友善」的住宿環境，讓每一位來到台東的旅客都能住得安心、玩得盡興。

