台東縣府獲贈太空紅藜 推廣農業和太空教育

（中央社記者盧太城台東縣24日電）曾在太空經歷7個月飛行的紅藜，今年4月迎回台東原鄉落土，第一代已採收，今天贈送給台東縣政府。縣長饒慶鈴表示，未來除深化紅藜文化與產業價值，也要推動太空教育。

歷經7個月太空旅程的紅藜種子，4月由台東縣達仁鄉「紅藜先生」吳正忠迎回故鄉，交由土坂部落的vusam文化實驗小學（土坂國小）栽種，結合實驗教育課程，9月成功收成約20克的第一代太空紅藜，今天由國家太空中心人員贈送給台東縣政府。

國家太空中心總監鄭琮生致詞表示，將紅藜送上太空，是源於「亞洲太空植物計畫」（Asian Herb in Space；AHiS）的「太空種子亞洲未來（Space Seeds for Asian Future、SSAF）」活動，將種子送到ISS國際太空站。

2020年太空中心與當時的農委會農業試驗所及中興大學農業暨自然資源學院合作，首度將具有台灣代表性的種子送上太空；當時選定台灣紅藜、姬蝴蝶蘭、番椒及向日葵等4種植物種子，存在太空站KIBO艙中6個月。

他說，這些種子經歷無重力與來自宇宙的輻射等過程，再返回地球，作為研究素材和教育推廣。部分紅藜種子於今年4月回到原鄉土坂落土，今天將孕育的第一代送給台東縣政府。

vusam文化實驗小學校長顏正一表示，校方將太空紅藜納入「智慧農業與科學探究」主題課程，引導學生每日量測植株高度、拍攝生長紀錄，並撰寫觀察日誌，透過實際數據與長期觀察，探究太空環境是否對作物生長產生影響。

經近半年細心照護，9月順利收成約20克太空紅藜。這不僅是一項作物種植成果，更是一段從土地出發、走向太空、再回到校園與部落的學習歷程，讓孩子在科學驗證與文化傳承中成長。

饒慶鈴表示，紅藜從部落出發飛向宇宙，如今帶著旅途的力量回到原鄉生根，將成為台東縣政府跨領域推動的重要起點。農業處將與農會合作，推動食農教育及農遊體驗，朝向紅藜在地產業三級化發展；財經處則將研議太空紅藜與地方產業、文創開發及永續品牌的結合，形塑「紅藜上太空、太空回台東」的核心敘事，深化紅藜的文化與產業價值。

教育處則同步啟動後續太空教育推動方向，明年將舉辦「台東第一屆學生硝糖火箭比賽」，並同步規劃教師太空火箭科學工作坊，透過實作深化教師在物理、火箭推進及太空科學領域的教學能力，逐步建構完整的太空教育課程體系。

饒慶鈴強調，太空紅藜是從台東孩子手中長出的希望，不只是教育成果，更象徵土地、文化與科技共同萌芽的力量。縣府將持續整合教育、農業與觀光能量，讓台東的故事從土地走向太空，也能從太空回望台東，邁向更具韌性與永續性的未來。（編輯：吳素柔）1141224