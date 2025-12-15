台東縣府砸4.3億辦「慢經濟」博覽會 劉櫂豪：主題式勾勒未來更有感

2026台東博覽會明年夏天展開，由於展覽細節還沒公佈，各界有些質疑。（圖／翻攝自台東縣政府官網）

台東縣籍前立委劉櫂豪今（15）日表示，台東要辦博覽會的話，應該著重在鄉土認同、自信心與展現光榮感，進一步擴大全民參與，把每個人都納進來，讓博覽會主題被在地認同與甚或琅琅上口，這樣將會是最棒的宣傳。

「2026台東博覽會」打出「Slow for Life」為標語並喊出「慢經濟」核心，明年夏天要把「台東藍」融合南島文化精神與永續發展理念，邀請民眾放慢腳步走進台東，感受這片土地獨有的節奏與豐盛。

縣府官員介紹，近期先釋出的「東GO！台東人漂移拼搏主題展」是屆時博覽會的展出項目之一，內容涵蓋了微光市集的主展區、台東縣內復刻老店全城展，還有台東「出外人」到台北、高雄等地的衛星展。此外，還有為期約兩週的台東南迴鐵路「金馬號」復刻體驗，屆時能讓觀展者親身感受昔日金馬號的風華與記憶。

台東縣籍前立委劉櫂豪（圖中）認為博覽會不妨主題式地勾勒台東未來會更有感。（圖／翻攝自劉櫂豪臉書）

對此，劉櫂豪除了期待展覽盛大圓滿外，也點出了博覽會窘況。像是新台幣4.3億元預算中洋洋灑灑28個子計畫，內容、經費流向、績效指標、委辦單位與後續資產運用方式都沒有寫清楚，也沒講清楚主責的台東縣政府文化處在整體博覽會中的統籌角色。

劉櫂豪進一步指出，博覽會預告大多側重在展現過去、現在的台東，但未來的台東有什麼？台東要以什麼在台灣立足甚或放眼全球？展覽還少了這塊，非常可惜。他舉例，台東一流的木工培育學校公東高工就很適合做「木文化」，不妨在閒置的台東糖廠辦理世界級的木建築交流與展覽，從單一建築進一步推廣與建構台東的住屋政策，從公部門著手整合資源，協助實現「住者有其屋」的目標，並重新盤點台東大眾交通運輸網，也要對極端氣候提出務實的因應政策，把建築人才當成台東品牌，展現出台東成為宜居城市的努力與決心。

劉櫂豪強調，台東的面貌可不一定能藉一次博覽會看透透，現在還有時間，鼓勵縣府能做出更細緻的主題規劃，自己未來則會持續以不同議題「走讀台東」，把台東的現況如實展現並把願景勾勒出來。

台東水果豐盛，像12月便是鳳梨釋迦「正當時」產季。（圖／CTWANT攝影組）

