台東縣府衝生育率 人工生殖、凍卵各補助6萬

台東縣衛生局22日上午舉行台東市衛生所改建落成典禮，提供市民更好的基層預防醫療保建；縣府也同時宣布新的生育補助措施，明年起提供不孕夫妻生人工生殖和凍卵補助，一共12萬元的補助，只要設籍台東縣、在全國各地醫院辦理人工生殖就可以領補助。

台東縣衛生局局長孫國平說明，「這個補助方面，在縣內、縣外，只要合格的醫療機構他都可以選擇。」

台東縣長饒慶鈴強調，「這個福利政策在要實施前，我們在財務規劃上都是已經審慎去實施、去瞭解，請大家放心。」

衛生局強調，台東縣提供的不孕生育補助目前是全國最高的地區，而且台東縣的婦女從生產到育兒都有各種不同的補助，現在更提供準媽媽待產包，鼓勵生育的誘因非常多樣。

台東市豐盛里里長邱涵認為，「這個需求應該是非常的大的，那或許是在經濟壓力上，然後沒有辦法讓這些年輕夫妻去做這樣的事情。」

衛生局表示，台東縣醫療院所目前沒有提供凍卵和人工生殖的服務，而凍卵和人工生殖費用加起來大約要30萬元左右，縣府這次提供12萬元補助再加上中央另外的補助，可大幅降低年輕不孕夫妻經濟負擔。

