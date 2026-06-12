台東縣府辦失業者職訓班 銀髮族學員展現彩妝學習成果

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學員們相互打扮，有現代感的復古造型風，也有為婚禮設計的新娘禮服，手上的美甲全是學員手工製作，還有塑膠袋和湯匙等回收物做成的環保時裝。這些時尚彩妝和服飾，都是今（2026）年台東縣政府輔導失業者彩妝職業訓練班，30多位女性學員的共同創作，而且有學員已經找到工作即將就業，增加她們二度就業的信心。

即將就業學員張惠清提及，「其實我是從低谷上來的狀態，我當初是對自己是已經有點自我懷疑。」

台東縣原民藝能推廣協會理事長彭麗華表示，「團體學習的時候他們就會互相鼓勵，然後原本都不敢走入職場的人，他們就開始會互相讚美，他們就會很有動力往前。」

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學員中也有銀髮族來學這項技能，不但能滿足自己過去想學彩妝的心願，也想在退休後，利用這項技能讓自己的生活過得更好。指導老師表示，其實銀髮族利用學到的新技能就業並不困難，但還是需要社會給予時間，讓他們在新技能的操作更專業熟練。

銀髮族學員洪育慈說道，「就是說希望以後晚年的生活，可以有更好的提升自己。」

指導老師黃金果指出，「市場一定會有他們所在的地方，所以不擔心，只要他們有上進的心都是可以的。」

台東縣的失業率跟全國平均差不多，但中高齡失業者還是偏高。縣府表示，會持續開辦各種職訓課程，也會讓銀髮族到職場體驗，協助中高齡失業者或是銀髮族重回職場就業。

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