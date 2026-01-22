台東縣府首場食安會報 跨局處聯手全面守護縣民食安健康
記者鄭錦晴／台東報導
台東縣政府召開今年第一次食品安全會報，邀集衛生局、農業處、環保局、教育處、財經處及警察局等相關局處，檢視一一四年度食品安全執行成果。秘書長盧協昌肯定各局處均達成原訂執行指標，特別感謝教育處嚴格把關學生飲用水及校園飲食安全，以及財經處積極推動夜市攤商納管，提升整體餐飲衛生品質。
會中各單位針對食品業者管理、農產品安全、飲水品質、校園午餐及夜市餐飲等面向進行成果報告。在食品安全管理方面，衛生局去年新增六九八家食品業者登錄，年度確認率達９４．２５％，並完成一四八六件食品抽驗，不合格率僅％１．８２，相關違規案件均已依法處辦。
此外，針對日本進口食品進行放射性核種檢測，三十六件全數合格，確保民眾食用安全無虞。農業處亦持續強化農藥及動物用藥管理，完成二六七件農藥殘留檢驗，並針對有機、產銷履歷及ＣＡＳ標章產品進行逾三百件次查核，維護農產品品質。
環保局回收廢食用油達四一０．五九公噸，自來水水質抽驗合格率高達９９．４４％；教育處完成縣內一０八所學校餐飲衛生抽查，午餐肉品萊克多巴胺快篩七十六件全數陰性，學生飲用水採驗合格率達％９９．５８。期真正做到讓民眾「食的安心、食的健康」。
