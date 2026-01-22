台東縣府首場食安會報 跨局處聯手全面守護縣民食安健康

靠近農曆新年，少不了尾牙、餐敘及旅遊等人際往來，也連帶讓流感疫情升溫。面對可預期的流感高峰，平時該怎麼做，才能降低感染風險？ 近期氣溫短暫回暖後又下降，流感病毒蠢蠢欲動，全台各年齡層及各地區確診個案病例數呈現上升趨勢。根據疾管署統計，1月11日～1月17日類流感門診、急診就診人次達10.4萬，與前一週相比增加近12%，急診佔比也從9.7%增至10.3%，逼近流行標準。 流感本週將進入流行期，春節連假就診人次恐破12萬 今年初流行的流感病毒與去年流感季相同，以H3N2佔8成最多，其餘為B型及A型未分型。 疾管署副署長林明誠表示，預估最快本週就會進入新一波的流感流行期。未來流感確診患者可能以每週5～10%比率持續增加，在2月14日春節連假前，就診人次可能上看12～13萬。 上週流感全台累計17例流感併發重症個案，有2人死亡。疾管署防疫醫師林詠青指出，一名為患有慢性肝炎及內分泌神經系統疾病的60多歲女性，本身沒有接種本季流感疫苗，在1月初出現呼吸困難等症狀，3天後就醫發現血壓及血氧皆偏低，經篩檢確認感染流感，後續因併發肺炎與敗血症，住院5天後不治。 雖確診人數增加，但現階段重症病例仍以65歲

康健雜誌 ・ 1 天前 ・ 發表留言