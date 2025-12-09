台東縣明年逾70歲老人免繳健保費 議員質疑財務壓力拋給下任縣長

台東縣府擬全額補助70歲以上老人健保費，縣議員簡維國質疑社會處長陳淑蘭。(記者黃明堂攝)

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府推動70歲以上長者全額健保費補助政策，並採取不排富方式，預計明年上路。這項補助將由縣府動用自有財源支付，預估經費2億多元，受惠人數約2萬9千多位長輩。但此政策遭多位議員質疑未先溝通，預算審查過程爭議迭起。縣議員簡維國質疑該制度的長期永續性，要求縣府必須提供5年到10年的財務規劃及備案，避免將財政壓力轉嫁給下1屆縣府。

縣議會昨天及今天均審查社會處，老人會號召多位老人家到旁聽席連續2天到場旁聽，簡維國質疑社會處動員老人來議會逼議員通過預算，道德綁架，陳淑蘭澄清是老人家們很關心，主動來旁聽，預算能否通過，她都尊重議會。

廣告 廣告

簡維國指出，台東縣的財政基礎薄弱，要求縣府正視自有財源極度不足，總自有財稅收入不足10億元，全縣房屋稅1年僅收1億100萬，僅為老人健保補助金額的2倍多。70歲以上老人人口每年都在增加，且健保費有醞釀漲價的趨勢，造成「收入減少、支出增加」的惡性循環。 縣府寄望未定案的財政收支劃分法能帶來新的財源，將長達多年的支出寄託在不可知且不穩固的未來基礎上，是不負責任的做法。

他說，1項負責任的政策必須證明其可持續性，台東率全台之先補助70歲以上都免繳健保費，如果做了1年之後，下1任縣長若政策因財務破洞而被迫叫停，將對縣民造成傷害。在財劃法未定案前，必須針對資金來源不足的情況做好備案，以確保未來5年到10年都有充分的預算，避免下1任縣長背負財政壓力。

陳淑蘭則回應，縣府是根據目前的預算規模及長輩人數的微幅成長率進行規劃，認為當前財政規模可以容納此筆支出。

【看原文連結】

更多自由時報報導

KMT反年改最快12/12三讀 銓敘部曝這群人影響最大

獨家》藍幕僚籲韓國瑜為助理請命 工會幹部號召連署求撤案

2中國女遊日「假冒台灣人」！ 京都壽喜燒名店一句話拆穿

黃國昌「防火牆」崩塌 詹凌瑀：柯文哲虧「快被抓去」根本神預言

