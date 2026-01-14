台東縣衛生局擴大查核 韓國進口嬰幼兒問題海苔食品已下架回收

台東縣衛生局擴大查核，韓國進口嬰幼兒問題海苔食品，已下架回收。（台東縣府提供）

記者鄭錦晴／台東報導

針對「韓國進口嬰幼兒海苔食品」有七款產品重金屬超標一事，台東縣衛生局十四日指出，經派員前往東市各大連鎖藥局、超商及賣場進行實地查核，共計查核九家業者，該七款海苔產品都已無陳列販售。

有關媒體報導「韓國進口嬰幼兒海苔食品」有七款產品重金屬超標，衛福利食品藥物管理署啟動抽驗，檢驗結果，除一件售完未檢測，其餘六件經檢驗重金屬鉛、鎘皆不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」中「嬰幼兒副食品類規定」。

衛生局表示，查核結果報導中所列七款海苔產品都已無陳列販售，其中「ＢＥＢＥ貝兒純淨海苔」、「ＭＢ ＢＡＢＹ萌寶寶海苔」、「ｉｂｏｂｏｍｉ無調味海苔片」三種產品，雖有進貨，但業者均已下架退貨共七件。

衛生局強調，嬰幼兒對重金屬等污染物的耐受度較低，若長期或過量食用不符合規定的食品，恐增加健康風險，呼籲家長在選購及提供嬰幼兒食品時，應特別留意選購食品時，應確認產品標示完整。

同時避免讓嬰幼兒長期或大量食用單一類食品，飲食應多元且均衡。另多留意衛生機關發布的新聞訊息，若發現不合格產品，應立即停止食用。民眾若有任何食品安全疑慮，可撥打衛生局食品藥政科食安專線洽詢。