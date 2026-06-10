台東縣表揚50對金鑽石婚夫妻 5對結縭逾70年

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台東縣府今天表揚金鑽石婚夫妻。金峰鄉的李虎、李巴連玉夫婦結婚74年。(記者黃明堂攝)

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府於今天舉辦115年度金鑽婚表揚活動，由副縣長王志輝出席頒贈表揚狀與紀念禮品，向全縣金婚、鑽石婚及白金婚共50對伉儷致上祝福與敬意，感謝這些夫妻對家庭、社會的無私奉獻與堅定承諾。

今年共有50對由各鄉鎮市推薦結縭半世紀以上的夫妻接受表揚，其中包括白金婚(結婚70年)5對，鑽石婚(結婚60年)17對，金婚(結婚50年)28對。這些長輩們相守相伴、同甘共苦的精神，是現代社會的最佳典範。最令人動容的莫過於來自關山鎮的萬慶壽、萬魏德英夫婦，結婚76年，金峰鄉的李虎、李巴連玉夫婦結婚74年、卑南鄉的李仲義、李林月理夫婦，結婚73年，台東市的余相清、余鍾菊妹夫婦，結婚72年，及楊金來、楊蔡玉鄉夫婦結婚71年，是今年的白金婚代表。

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活動除頒發表揚狀外，每對伉儷也獲贈精美寢具組，讓金鑽婚夫妻都能同床共枕、甜蜜幸福一「輩」子。縣府也安排「香檳塔」儀式，由白金婚代表與副縣長共同啟動儀式，象徵愛情的幸福與喜悅的分享。此外，現場並有餐宴與表演，每對參加的伉儷獲贈石墨稀奶蓋被及3D支撐枕頭組、摸彩禮品，秀泰影城電影票等，讓長輩們在喜氣洋洋的氛圍中共度難忘時光。

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