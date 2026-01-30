台東縣議員熱戰 第七選區多搶3

台東縣議員第七選區選情白熱化，國民黨台東縣副議長林琮翰（右）傷後動向引發關注。（本報資料照片）

年底九合一選舉逐步逼近，台東縣議員第七選區選情愈趨白熱化，檯面上至少有7人表態參選，包含3名現任議員迎戰4名挑戰者，呈現「多搶三」的高度競爭局面。值得注意的是，現任副議長林琮翰因騎馬摔傷，已近1年未公開露面，動向引發政壇關注。

第七選區為台東市平地原住民選區，人口約11萬人，涵蓋台東市38個里，應選3席，台東市占全縣人口近5成，是政治、行政、經濟與交通核心區。地方分析，此區與典型部落原住民選區不同，須同時跨越里別、族群，單一部落或家族動員已不足拿下勝利。

族群結構方面，該選區以阿美族與卑南族為主，回顧近3屆選舉，第三席當選門檻逐步拉高，111年已逼近1600票，顯示票源集中、競爭加劇。現任議員包括排灣族國民黨籍副議長林琮翰、阿美族國民黨籍議員方賢仁及卑南族無黨議員陳政宗，3人分屬不同族群，代表性相對平均，3人皆表態朝連任之路邁進。

林琮翰連任多屆，長期維持高票優勢，屬於穩定型席次；方賢仁關注原住民土地權利、部落產業、長照服務與文化傳承議題；陳政宗深耕部落自治與文化組織，在原住民社群具穩定基礎。

挑戰者方面，此屆選舉落選頭隸屬藍營的陽昇宏及無黨前議員林秀信皆傳出將再度參選；另有自警界退休、出身馬蘭部落的陽奇良，以新人之姿近日積極經營基層；而長期參與部落及教會服務的現任台東市民代表巫化‧巴阿立佑司也鬆口將轉戰跑道、挑戰縣議員，盼在議會為族人爭取更多權益。

由於林琮翰於113年在內蒙古騎馬摔傷返台治療後，近1年未公開露面，引發關切；祕書林茂松受訪表示，林目前恢復狀況穩定，不過仍需調養，強調服務未中斷，並未影響既定規畫，仍朝連任及議長之路邁進。