台東縣議會通過縣有地放領 (圖)

藍白10度封殺國防預算 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]針對國民黨、民眾黨立法院黨團於今（27）日程序委員會中，第10度封殺攸關台灣自主防衛的國防特別預算條例一事，民進黨發言人韓瑩指出，媒體才揭露中共有意以阻擋軍購與關稅作為交換條...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 510則留言
台灣邦交+1？川普力挺奏效！宏國新總統就職，誓言與台復交
宏都拉斯保守派領導人阿斯夫拉（Nasry Asfura）在川普的支持下，以極些微差距勝選總統，並於當地時間27日正式宣誓就職。阿斯夫拉在競選期間就承諾將尋求與台灣恢復外交關係，這項政策被視為其任內的首要外交任務，扭轉前任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）於2023年與台斷交、轉向北京的決定，外媒分析認為將對中國在中美洲的外交造成重大挫折。宏國許多民眾認為，與台灣復交能緩解當地白蝦等產業因失三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 94則留言
警也心疼！被房東趕出門 夫妻帶1歲嬰公園搭帳過3天｜#鏡新聞
最近冷氣團接力報到，員警23日接獲報案台中大安區的一處公園，有民眾搭帳棚在公園內過夜，原來因為一家三口被房東趕出來房屋，只好在公園內居住，待了3天時間。後續在警方協助下，台中社會局已經派人介入協助安置。鏡新聞 ・ 16 小時前 ・ 30則留言
陳亭妃會黃偉哲 僅挺妃派陪同
民進黨立委陳亭妃參選台南市長，面臨黨內裂痕難癒合，她昨天出席消防設備捐贈活動後首次拜會市長黃偉哲，並短暫閉門會議，黃偉哲...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 56則留言
賴清德稱國會責任是監督審預算 民眾黨團：政府職責是依法執行已三讀法律
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導總統賴清德日前於專訪中稱「國會的責任就是監督、審預算，不可以拿來當籌碼，要求政府必須配合什麼；」民眾黨團今（28）日...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 41則留言
歐洲議會出手了！高票通過報告挺台灣 強化「這領域」合作內容曝光
即時中心／黃于庭報導為遂行武力統一目的，中國未曾放棄以各手段恫嚇台灣，蠻橫行徑為國際社會所不容。歐洲議會本（1）月22日以高票通過「關於無人機及新型戰爭系統：歐盟需適應現今安全挑戰」報告案，呼籲歐盟強化與台灣在內的印太夥伴，在無人機科技及產業等安全與防衛的合作夥伴關係。我國外交部對此表達歡迎與肯定，並樂見台歐未來加強相關合作與交流。民視 ・ 1 天前 ・ 33則留言
獨家！賴清德鬆口願赴立院國情報告！前提是「這些」！
論壇中心／李佳穎報導賴清德總統去年提出1.25兆元預算國防特別條例，藍白今（27）日第十度在程序委員會又擋下不讓他付委。且在23日通過「賴清德總統赴立法院國情報告」公決案。對此，總統賴清德接受《台灣最前線》獨家專訪表態，「在不違憲且不針對特定議題的前提下，願到立院做國情報告」，並盼望「國會審預算是責任，在野黨不應拿來當談判籌碼」！另外，總統賴清德「這是我國有史以來，第一次在預算會期不審預算！」並對藍白語重心長喊話，若對《總預算》或《國防特別條例》不滿意，應盡快通過付委進入程序委員會，要刪凍或提修正動議、附帶決議都可以，而不是統統都不審查，「不要讓政黨利益超越國家利益」。原文出處：獨家！賴清德鬆口願有前提的赴立院國情報告！期盼藍白「別拿預算當籌碼」！ 更多民視新聞報導藍白10度聯手！立院程序委員會封殺國防特別條例藍營可進京？10度封殺國防預算 民進黨憂下一步擋台美關稅協議獨／從芒果吃到燒餅！ 賴清德揭關稅「15％不疊加」談判內幕民視影音 ・ 1 天前 ・ 12則留言
與宏國邦交有望恢復？傳台灣官員受邀新總統就職 外交部1句給答案
即時中心／黃于庭、許雯絜報導宏都拉斯2023年與台灣斷交，並轉向與中國建交，還宣稱此舉為「務實外交」。近日該國大選結果出爐，最終由長期親台、美國總統川普（Donald Trump）支持的國家黨（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝選。他競選期間曾承諾，當選後將恢復與台灣邦交，引發外界關注。今（27）日新總統正式就職，外界關心我國是否有官員受邀出席，外交部也給出答案了。宏都拉斯2023年與台灣斷交，並轉向與中國建交，還宣稱此舉為「務實外交」，期盼中國能在經濟上助一臂之力；不過事實上，該國重要水產品白蝦，出口量從那時起便急速下降，去（2025）年前10個月對台出口僅剩1,383萬美元，相較斷交當年的6,970萬美元重挫80%。宏都拉斯國家選舉委員會（CNE）去年12月24日宣布總統大選結果，由親台的國家黨（PN）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）勝出。回顧他選前發言，不僅表示與台灣仍為友邦時「比現在好上百倍」，更承諾推動恢復與台灣的外交關係。根據《華爾街日報》報導，總統賴清德可能出訪宏都拉斯，並參加就職典禮。針對台灣是否有官員出席宏國總統就職典禮一事，外交部發言人蕭光偉今日表示，這點外交部之前已經清楚說明，將會持續密切關注宏國情勢發展，不過目前並未收到邀請函。事實上，外交部長林佳龍日前接受《POP撞新聞》專訪被問及此事，他指出，該國今日才舉行就職典禮，且上一任政府也並未與阿斯夫拉明確交接，因此要等27日後情況才會較明朗，期待宏國與台灣的關係能有更進一步發展，原文出處：快新聞／與宏國邦交有望恢復？傳台灣官員受邀新總統就職 外交部1句給答案 更多民視新聞報導剴剴案二審上訴駁回！劉姓保母姊妹仍判無期、18年 原因曝光了川普翻臉宣布韓國關稅上調到25％ 胡采蘋點出「這原因」【有片】伊朗鎮壓估逾2.5萬人亡超越「六四」 狙擊手屋頂掃射畫面曝民視影音 ・ 1 天前 ・ 22則留言
張又俠遭整肅拉高台海危機？章家敦：衝突失控為戰爭的風險大增
在北京宣布逮捕中華人民共和國中央軍事委員會副主席張又俠等軍方高層後，美國知名中國問題專家、著有《Plan Red：中國摧毀美國的計畫》一書的章家敦指出，中國近年對解放軍高階將領展開密集整肅行動，表面上可能削弱其發動大規模戰爭的能力，實際上卻可能因指揮體系失序、決策鏈斷裂，反而提高衝突失控、意外升高為戰爭的風險。章家敦於美東時間1月26日接受《福斯商業頻道》（......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 10則留言
川普調高韓關稅至25%！外媒曝早有預警 背後原因竟是「這」
即時中心／温芸萱報導美國總統川普今（27）日發文表示，因南韓國會尚未批准美韓協議，美方將把汽車、木材、藥品等商品關稅從15%調升至25%，這則突如其來的消息，讓國際都震驚了。但據了解，早在兩週前，美駐韓使館就已向韓方官員發函，敦促落實去年11月簽署的聯合說明書承諾，包括保障美企平等經營、對美投資3500億美元及降低汽車關稅。分析認為，關稅調升意在警示南韓加速完成國會批准程序。民視 ・ 1 天前 ・ 4則留言
真想推他選台北市？ 賴清德盛讚卓榮泰還要黨內多宣傳
民進黨主席賴清德今（28）日在中執會上，特別要求黨公職多多宣傳行政院長卓榮泰「會做事內閣」的好政績，此舉引發外界聯想。先前新潮流前立委段宜康曾賣關子表示，台北市長候選人「可能現在有更重要的任務必須要完成」，如今賴清德在會中大力讚揚卓榮泰內閣表現，耐人尋味。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 13則留言
石二鍋貢丸「標豬摻雞」 嘉縣衛生局：生產線未清乾淨
台北市政府衛生局針對市售肉類加工產品進行動物成分檢驗，結果發現有2件產品標示與實際內容不符。其中石二鍋台北安居店販售的芋香貢丸標示為豬肉，卻被檢出含有雞成份；大翔鐵板燒(大埔美食餐坊)的特製牛肉片標示為牛肉，但檢驗結果呈現豬成份陽性反應。衛生局已追溯產品來源廠商，依違反食品安全衛生管理法規定，可處新台幣4萬至400萬元罰鍰。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
藍白別再亂！總預算、軍購特別條例草案無法付委 張惇涵嗆「這句話」
即時中心／張英傑報導今年中央政府總預算屢遭藍白陣營阻擋、行政院所提的軍購特別條例草案也被擋下10次，無法付委審查。行政院秘書長張惇涵今（28）日接受媒體訪問時表示，國防軍事是一項專業，在野黨如果真的支持國軍，不要用侮辱國軍的說法，提他們的軍購特別條例；他坦言，今天已是這會期的最後2天，總預算、軍購特別條例仍然「過門不入」，令人感到相當遺憾。立法院內政、司法及法制委員會今日召開聯席會議，審查「行政院函送中央選舉委員會委員提名名單」，張惇涵列席，並在會前接受媒體聯訪。有媒體提問，總統賴清德喊話「術業有專攻」，但是除了民眾黨自提軍購版本，國民黨也研議相關草案，怎麼看外界擔心如果週五直接付委的話，後續影響會更大？對此，張惇涵表示，國防軍事是一項專業，台美之間要啟動軍購案，必須經過很嚴謹的程序，從我方的建軍構想、戰略規劃，到美國印太司令部、AIT戰爭部等等的共同構想，台灣的安全也是區域和平穩定的安全。他期盼，「術業有專攻」，在野黨如果真的支持國軍，不要用侮辱國軍的說法，提他們的軍購特別條例，如果在野黨想要自行提軍購特別條例，最快速的方法，就是連同行政院版的軍購特別條例一起並案審查，而不是一而再，再而三，已經10次把軍購特別條例擋在程序委員會大門之外，總預算、軍購特別條例今天已是這會期的最後2天，仍然過門不入，令人感到相當遺憾。原文出處：快新聞／藍白別再亂！總預算、軍購特別條例草案無法付委 張惇涵嗆「這句話」 更多民視新聞報導獨家！賴清德鬆口願赴立院國情報告！前提是「這些」！總預算沒過「國旅補助」落空？觀光署說話了 5項優惠方案一次看國民黨擋軍購換新國共論壇 綠轟藍敗家子把台灣當伴手禮民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
藍營內鬨！遭控出賣黃呂錦茹 賴苡任喊冤：將向紀律委員會完整說明
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導平面媒體報導，國民黨台北市第一選區（士林、北投）議員擬參選人賴苡任遭全國黨代表、士林區義信里長許立丕指控，稱他涉嫌傷害黨譽、出賣同黨議員張斯綱，讓台北市黨部前主委黃呂錦茹被羈押，因此今（28）日在中常會提案，建請考紀會開除黨籍。對此，賴苡任回應，選舉從來不是一條容易的路，面對質疑，他選擇坦然以對、如實說明，並強調「君子坦蕩蕩」，自己有完整的證人、證據可以證明自己清白，未來也會向紀律委員會一五一十完整說明。今日下午3時30分，賴苡任在士林區前港公園接受媒體聯訪，回應許立丕的指控。賴苡任指出，關於選區內非常資深的里長、黨內資深前輩許立丕，實名對自己做出的多項指控，他早在去（2025）年11月12日，尚未宣布參選之前，基於對黨內前輩與地方里長的尊重，主動前往拜會。他回顧，雙方當時聊超過1個小時，氣氛愉快融洽，針對地方治理、公共事務交換意見，許立丕當時也拍拍自己，說國民黨需要年輕人出來，也非常鼓勵他出來選市議員；而許立丕不只有選過里長，也選過本選區的市議員，「我有跟他講，因為過去他優秀的表現，所以想像他看齊，這次出來為民服務，在這樣的背景之下進行拜會」。賴苡任感嘆，輾轉得知許立丕列出十大罪狀，洋洋灑灑寫了四頁紙，具名指控自己，「當然這就是選舉，選舉從來都不是一件容易的事情，無論過去他對我的支持與鼓勵，我還是會把它當成黨內前輩的提攜跟指點，也包含他這次對我實名的指控」。關於十大罪狀的部分，賴苡任區分為三個層面說明：第一、政治層面指控部分指控所引用的所謂「證據」，多為罷免期間特定媒體的報導，內容是否經過完整查證，本就存疑。包括所謂「五十萬元」及「向民眾黨高層求關說」等說法，賴苡任已在公開節目與多個場合反覆澄清，絕無此事。相關事實在當前資訊透明的環境下極易查證，無論是民眾黨或新竹市政府，皆可查證是否曾有相關接觸，這並非模糊空間，而是一翻兩瞪眼的事實。第二、司法層面指控對於司法案件的理解與看法，賴苡任表示尊重許立丕里長的個人認知，但遺憾的是，相關指控同樣主要援引媒體報導，並未檢附完整筆錄內容，也未提出起訴書等司法文件。若要以司法為依據，理應回歸完整證據，而非片段資訊，且相關筆錄內容多達數萬字，若未完整檢視，即逕行實名指控，實屬可惜。賴苡任也呼籲許立丕里長，可將五萬多字的筆錄再細讀一遍、再進行實名制檢舉。第三，關於是否具備參選資格的質疑賴苡任指出，參與選舉是中華民國憲法賦予每一位公民的基本權利。若許立丕里長有意再次投入士林北投市議員選舉，完全可以依制度參與初選，他本人樂見其成。國民黨本就人才濟濟，優秀前輩與年輕世代共同競爭，本是黨內常態。媒體提問，關於部分指控提及罷免期間經費、資源運用等問題，賴苡任重申，相關支出是否由本人墊付，皆有明確金流與匯款紀錄可供查證。實話實說不等於傷害政黨，將事實等同於對黨不忠，這樣的指控未免過重。賴苡任也再次強調，士林北投長期以來並非國民黨優勢選區，兩位立法委員皆為民進黨籍，黨內更應團結一致、對外作戰，而非內部消耗。他不樂見任何形式的黨內攻擊，因為這只會讓真正的對手坐收漁利，親痛仇快。另外針對許立丕里長質疑，為何自己過去選舉時都沒有公車廣告，為何賴苡任有公車廣告？賴苡任回應，每個人的競選策略本就不同，我這次有用菜瓜布做為競選小物，過去許里長就沒有。我這次還有平安卡，過去許里長也沒有。只要競選文宣合法，就是創意的體現，這也是年輕人的優勢，發揮創意吸引選民。對於相關檢舉與指控，賴苡任表示，若未來黨部紀律或相關委員會要求說明，他將毫不迴避，願意針對所有事項，一五一十、完整說明，並提出人證與物證，以證清白。最後，賴苡任強調，從去年12月1日正式宣布投入初選至今，他所依循的只有一個原則，就是面對民意、承擔責任。選舉制度本就允許新舊世代共同競爭，而他選擇站出來，正是因為在基層走訪過程中，感受到來自士林北投市民的支持與期待。他會用行動回應這份期待，也會把所有質疑，交由事實與制度檢驗。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：快新聞／藍營內鬨！遭控出賣黃呂錦茹 賴苡任喊冤：將向紀律委員會完整說明 更多民視新聞報導四叉貓直播被飲料潑頭！藍營支持者拒付5萬和解 慘被北檢起訴了黨內互打！應曉薇爆料「鍾小平參加公祭違規停車」 諷「官威太大了吧」應曉薇爆鍾小平違停 開轟"三進三出小瓶子.全黨唾棄"民視影音 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
過年出國注意！申辦護照易塞車時段曝光 海外旅遊警示新增「被送中」風險
農曆新年在即，外交部領事事務局長鄭正勇今（27）日提醒，民眾申辦護照可依照自身情況，多多利用不同遞件管道，而現場排隊辦照人潮通常在3個時間點需要等候，建議可使用領事局官網查詢等待人數作為參考；另一方面，有關中國「跨境鎮壓」、「送中」風險，領事局近期也更新官網旅遊警示說明欄，增加相關國家是否有與中國簽署引渡協定，提供國人參考出國風險。外交部今日召開例行記者會，......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 1則留言
白批賴總統「挾洋以自重」 鍾佳濱重砲回擊：義和團說法、國台辦思維
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導美國、南韓日前談妥對等關稅為15%，孰料卻因南韓國會遲遲未通過該貿易協議，讓美國總統川普（Donald Trump）不滿，直接把關稅調高至25%。總統賴清德近期接受《民視》政論節目《台灣最前線》專訪時喊話，在野黨佔多數的國會，能支持台美關稅15%且不疊加的談判成果，不要採取焦土政策，卻遭民眾黨團批評稱「挾洋以自重」。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（28）日反酸，這好像是義和團的說法，很奇怪，如果此言論見於中國國台辦的新聞稿，民進黨還不會懷疑。民視 ・ 21 小時前 ・ 4則留言
國共同一時間宣布交流 民進黨：處處配合中方、藍對北京交代？
政治中心／綜合報導國民黨副主席蕭旭岑與智庫副董事長李鴻源，宣布二月初率團訪問中國北京，與中方就產業、觀光、能源等民生議題進行交流，不涉政治議題，同一時間國台辦記者會也宣佈交流訊息，民進黨發言人韓瑩質疑，從論壇名稱到記者會時程，處處配合中方主導，質疑藍營是對台灣負責，還是對北京交代？民視 ・ 4 小時前 ・ 22則留言
若立院強行通過民眾黨版軍購案？國防部揭後果：完全無法執行、甚至會有後遺症
即時中心／綜合報導民眾黨版軍購特別條例在昨（26）日曝光，軍購規模相較政院版僅剩4,000億元，更刪除原有的重層攔截網、台灣之盾、非紅供應鏈等；甚至明列各項軍購項目最高額度，等同增加軍購談判交涉難度。對此，國防部今日上午臨時召開記者會，國防部戰略規劃司長黃文啓中將強調，國防部提出的專案，是依據敵情威脅跟國防部的聯合作戰計畫，以及防衛作戰兵力調整的規劃所做的；若立院強行通過民眾黨版本，會讓國防部完全沒有辦法去執行，甚至可能會衍生後遺症。民眾黨版的國防特別條例列出6款採購項目，軍購總額上限為4,000億元，其預算編製不受預算法第23條及第84條的規定限制。採購採一年一期方式編列，期滿後經立院同意可辦理後續預算；條文也明定，自公布日施行至2033年12月31日止，為期近7年。國防部昨晚便以四點聲明回擊，強調國防部版本得到美國國會、國務院及AIT公開肯定，並非「以政治宣示取代專業審查」；質疑民眾黨版本僅擷取部分知會國會程序之項量，內容顯不完整，亦欠缺專業評估。今日一早，國防部在松指部召開臨時記者會。被問到若立法院最終通過在野黨版本的國防特別條例，未來對軍購會有何影響？國防部戰略規劃司長黃文啓中將指出，立法院各黨團針對預算審查都有立場，這不是他個人可以評論的。但他還是要強調，國防部提出的專案，是依據台灣的敵情威脅跟國防部的聯合作戰計畫，以及防衛作戰兵力調整的規劃所做的。黃文啓表示，若立院強行通過民眾黨版本，會讓國防部完全沒有辦法去執行，甚至可能會衍生後遺症，「我們也會在立院徹底的講清楚，讓所有人能夠瞭解，畢竟一個正確的決策，才有辦法讓我們的國家更安全。」他直言，若勉強只買裝備卻沒有配套，後續審監單位在稽核時，恐怕相關的建案人員都難逃失職之責。所以這部分，國防部會跟立院就技術層面交代清楚，但還是希望能夠按照行政院版本通過，才有助於整個軍購，還有國內相關的商購跟委製案的遂行。國防部政務辦公室主任孫立方中將則表示，民主社會對於不同法案都可以討論；然而，在國際現實環境之下，我國執行軍購案有很多在客觀上必須克服的困境跟挑戰。在前期規劃上，勢必有一些需保密措施要做，沒辦法把內容講那麼清楚，所以會有長時間的溝通與協商過程。當達到一定程度的共識後，國防部就會正式地跟公眾說明，孫立方強調，國防部目的不是要去跟各個不同黨派去打對台，因為國防是全民國防，公眾共同來參與對國防政策的形成是有幫助的，整體而言還是怎麼做溝通跟協商。國防部政務辦公室主任孫立方中將表示，民主社會對於不同法案都可以討論；然而，在國際現實環境之下，我國執行軍購案有很多在客觀上必須克服的困境跟挑戰。（圖／民視新聞）另外，國防部主計局長謝其賢中將也補充，民眾黨版本明訂了項目採購數量跟預算上限，但條例是法律位階，如果特別條例明訂採購數量和預算上限，未來採購數量沒有達到，或在上限內沒辦法執行，就必須要回過頭請立法院修改條例，可能會緩不濟急，造成執行上的困難。且民眾黨版只有軍購，而軍購用美金計價，跟新台幣會有匯率問題；若以新台幣訂上限，未來8年匯率有任何變化，「台幣貶值一塊錢、購買力就可能下降上百億，與訂定數額將產生差異。」原文出處：快新聞／若立院強行通過民眾黨版軍購案？國防部揭後果：完全無法執行、甚至會有後遺症 更多民視新聞報導苗栗後龍死雞一片！被棄置出海口 動保所急送驗禽流感、追查來源國民黨想解套救國團！鏟黨產遊行赴立院抗議 白恐受難者強力砲轟起風了？法國會決議15歲以下「禁用社群媒體」 最快9月上路實施民視影音 ・ 1 天前 ・ 3則留言
蕭旭岑又率團去中國！「國共智庫論壇」2月北京登場 陸委會說話了
即時中心／黃于庭報導國民黨主席鄭麗文上任至今，親中路線備受質疑，「國共兩黨智庫論壇」將在2月3日於北京登場，屆時將由副主席蕭旭岑率團前往，並稱雙方就旅遊、產業、環境、永續發展等進行交流，不觸及政治性議題。對此，陸委會今（28）日回應，「蕭旭岑三不五時就帶團往對岸跑，台灣民眾都看在眼裡」。民視 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
藍白自提軍購版本 媒體人呼籲卓榮泰「勿做這事」
【論壇中心／綜合報導】民眾黨立法院黨團昨（27）日提出黨版的軍購特別條例，預算上限4000億元，並採一年一期方式編列，還刪除「非紅供應鏈」，對此，行政院秘書長張惇涵表示，這不符合台美間軍購程序跟慣例，會使台美間處理軍購案窒礙難行，而傳出國民黨團及智庫也正在研擬藍版軍購特別條例草案，國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，相關軍購內容仍在討論中，待黨團大會充分討論後，將對外向社會說明提案方向。資深媒體人王瑞德今日在《頭家來開講》節目中表示，無論是民眾黨還是國民黨的版本，要付委或要三讀都可以，但他喊話行政院長卓榮泰「不准副署」，「若副署，我連卓榮泰都要求要下台」，王瑞德表示，種違憲、侵犯行政權的法案都能通過，那乾脆台灣不用選總統了，立委當家就好，若今日是藍或白當家做主，隨便愛怎麼玩就怎麼玩，「想要當家主事，等2028選上再說」，現在行政權、三軍統帥是賴清德，是民進黨執政，國防跟軍事採購就是中央的職權，美國也只會跟代表中央的官員聯絡。軍購案攸關國防，國防部27日召開記者會，國防部戰略規劃司長黃文啟表示，軍購案發價書必須獲立法院同意預算後才可簽署，若現在特別條例審查時機太久，勢必會讓軍購案胎死腹中。原文出處：藍白自提軍購版本 媒體人呼籲卓榮泰「勿做這事」 更多民視新聞報導黃國昌自提軍購案哪裡不一樣？學者比對逾7成雷同：就是抄襲民進黨北市最強母雞誕生？多數民意希望「他」披綠袍 最新民調曝光川普宣布韓國關稅上調至25％ 胡采蘋喊「台灣傳產站出來」阻惡鬥民視影音 ・ 19 小時前 ・ 2則留言