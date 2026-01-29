台東縣議會通過縣有地放領 縣政府：落實還地於民

（中央社記者盧太城台東縣29日電）台東縣議會日前通過縣府所提5筆縣有地放領。縣長饒慶鈴表示，這是一份對農民的責任。台東縣政府地政處長沈碧恕表示，縣政府已成立公地放領小組，落實還地於民。

總統賴清德和行政院長卓榮泰去年宣布重啟公地放領政策，內政部於1月14日召開公地放領審議會議，核定通過台東縣政府所提報的5筆縣有地放領。

台東縣政府隨即將案件送到台東縣議會審議，縣議會於23日臨時會中通過，成為全國首個完成縣有地放領的縣市。

公地放領議題在縣議會引起縣議員的關注，包括民進黨籍簡維國、國民黨籍蔡玉玲，及無黨籍林參天、董昌華、王姷力等議員均在19日至23日的台東縣議會臨時會中提出放領資格等疑慮。

饒慶鈴今天告訴中央社記者，公地放領關係著許多農民一輩子的耕作與付出。歷經多年努力，台東縣政府終於讓「耕者有其田」從期待變成可能，「這不只是一項行政作業，更是一份對農民的責任。」

她表示，許多農民一輩子守著土地，卻因政策轉向，權益長期懸而未決，這樣的情況不能再繼續下去。縣政府會依法、審慎推動後續作業，確保符合條件的農民，能安心取得土地所有權。

沈碧恕表示，初步的放領資格為民國65年9月24日以前承租，並持續承租迄今的土地，且土地不在都市計畫範圍內，並符合「國有耕地放領實施辦法」第3條規定。

她表示，台東縣政府已依照內政部指示成立「公地放領工作小組」，後續也將配合行政院指示修正法令、簡化流程，依法公告放領，並通知符合資格的承租人提出申請，落實土地正義、還地於民，讓長年耕作的土地不再只是借來用。（編輯：黃世雅）1150129