台東縣財力級次並列台北市 藍綠立委各自解讀

（中央社記者盧太城台東縣8日電）主計總處公布地方財力級次表，台東從第5級跳升至第1級與北市並列，縣長饒慶鈴指財力等級失真。藍委黃建賓表示，這將排擠偏鄉建設；綠委陳瑩表示，這是按國民黨提財劃法版本計算，台東不該成錯誤修法最大受害者。

因應新版財劃法修正，新版地方政府財力級次表出爐，台東縣從第5級跳升至第1級。主計總處說明，這是依新版財劃法公式計算，台東縣土地面積大，統籌稅款大幅增加220%，自有財源比率為縣市第4名，因此調升財力級次。同列第1級的尚有台北市、新竹縣、新竹市。

廣告 廣告

饒慶鈴昨天在臉書（Facebook）貼文表示，中央調整各縣市財力分級，台東縣「驚人跳升」一口氣從第5級提升至第1級，意味著台東財務變好、卻要負擔更高自籌款；這幾年縣府團隊努力還清欠債，結果中央是在「懲罰財政優等生嗎」，這對台東非常不公平，「難道我們應該繼續欠債？」中央劃分財力等級失真。

台東縣國民黨立委黃建賓今天透過新聞稿表示，這不是升等榮耀，而是沉重負擔，中央根本是變相懲罰財政自律的台東縣，不合理的調整將造成台東縣財政巨大壓力，嚴重排擠偏鄉建設。

黃建賓要求中央，必須考量偏鄉縣市的人口結構、產業條件、稅收能力，重新檢視台東縣的財力級次及相關補助標準，用更細緻、更公平方式看待地方財政，而不是把「財政自律」當成變相懲罰的理由。

民進黨立委陳瑩表示，大家關心主計總處在按照公式計算以後，將「台東縣」和「台北市」財力級次並列第一，這就是按照國民黨提案的財劃法版本所計算出來的結果，讓台東和台北看起來一樣有錢，大家都很詫異。

她說，饒慶鈴說「這幾年縣府團隊努力還清欠債卻要被懲罰」，這個說法是在誤導民眾；台東過去7年都努力還債，但財力級次一直維持在第5級，顯然這並不是這次突然跳級主因。

陳瑩表示，台東不應該成為錯誤修法下的最大受害者，目前行政院已提出更為兼顧區域均衡的新版本，呼籲立法院應儘速進行審查；她也會持續在中央全力爭取，要求重新調整台東財力級次，並確保中央補助款能穩定到位「守護台東的發展，我們絕不退讓」。

根據新版財力級次表，第1級包括台北市、新竹縣、新竹市、台東縣；第2級有新北市、金門縣、花蓮縣；第3級是桃園市、台中市、南投縣、宜蘭縣；第4級為高雄市、苗栗縣、嘉義市、基隆市、嘉義縣、雲林縣；第5級包括台南市、彰化縣、澎湖縣、屏東縣、連江縣。（編輯：陳仁華）1150108