台東縣財力級次「和台北市同級」 主計總處：依新版財劃法計算

台北市 / 武廷融 綜合報導

新版「財劃法」今年正式上路，地方政府財力級次表也出爐，台東縣從第5級跳升至第1級，與台北市同級，引發關注。對此，行政院主計總處表示，依新版財劃法分配公式，台東縣土地面積為全國第3名，因此統籌稅款影響數大幅增加220％，經核算該縣自有財源比率為104.39％，為市縣第4名，所以財力級次由第5級調升為第1級。

行政院主計總處日前公布新版「各直轄市及縣市政府財力級次表」，今年起適用。第1級包括台北市、新竹縣、新竹市、台東縣；第2級為新北市、金門縣、花蓮縣；第3級桃園市、南投縣、宜蘭縣、台中市；第4級苗栗縣、嘉義市、高雄市、基隆市、嘉義縣、雲林縣；第5級台南市、彰化縣、澎湖縣、屏東縣、連江縣。

廣告 廣告

而台東縣從第5級躍上第1級，引發關注。行政院主計總處回應，考量新版財劃法修法後各市縣政府獲配統籌分配稅款大幅增加，因此各縣市財力級次計算結果是依照其分配方式，按上開自有財源加計財劃法修正後之統籌分配稅款影響數計算得出。

主計總處指出，台東縣前次自有財源比率為35.67％，為市縣第20名，財力級次為第5級。不過依新版財劃法分配公式，台東縣土地面積為全國第3名，統籌稅款影響數大幅增加220％，經核算該縣自有財源比率為104.39％，為市縣第4名，因此財力級次才會由第5級調升為第1級。

主計總處強調，本次財力級次係按新版財劃法分配結果計算，因新版財劃法存有垂直及水平分配不合理問題，行政院已提出院版財劃法草案，業考量垂直錢權分配並兼顧水平城鄉均衡發展，建請立法院儘速排審，俾利國家整體資源有效分配。

原始連結







更多華視新聞報導

政院人士：通盤審慎研議修正財劃法 盼均衡台灣

財部研擬新版財劃法修法 2方向盤點將儘速送立院審議

卓榮泰籲心平氣和看待院版財劃法 慎重面對

