台東縣賓朗路段路狹車流大 外環道預計4月完工

台9線花東公路台東縣卑南鄉賓朗路段，2線車道通過社區，路面狹窄又有彎道，車流量大，尤其這10多年來開車旅遊的遊客多，讓當地居民擔心交通安全問題。

當地居民蕭先生表示，「太危險真的很危險，而且一些老人家過馬路真的很不容易。」

不過公路局從2016年起規畫的花東縱谷公路安全景觀大道工程，在台東縣境經過社區的路段採雙向、各2線車道的外環道分流車輛改善，其中2024年動工的賓朗段，沿太平溪支流興建1.5公里的外環道工程，預計今年4月就可以完工，提升當地交通安全。

當地居民林先生說：「村莊就是車輛分道，這樣行駛大家都安全。」

公路局台東工務段段長周建勳認為，「整個路線就是未來對於我們現有的台9線舊線道，往市區的方向讓他車流會減少。」

花東縱谷公路台東段沿線居民抱怨，花蓮縣境公路大部份都已完成4線道，台東縣境要拓寬卻很緩慢；公路局表示，主要是土地取得不易，不過接下來會有初鹿、鹿野和關山的外環道工程，以及池上大橋擴建成4線道，讓花東公路連接到南迴公路更順暢。

