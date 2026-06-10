台東縣長胞妹獲提名參選縣議員 地方政壇關注

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（中央社記者盧太城台東縣10日電）迎戰台東縣年底基層選舉，國民黨地方黨部今天公布相關提名人選，其中縣議員被提名人、台東縣長饒慶鈴胞妹饒慶鈺，資歷被認為或許可以挑戰副議長或議長，備受地方政壇關注。

中國國民黨台東縣黨部今天公布115年台東縣議員暨鄉鎮市長選舉黨內提名及核准名單，縣議員部分核定13個選區提名19名及核准9名參選；鄉鎮市長部分核定11個鄉鎮市提名11名及核准2名參選。

縣議員第1選區提名周達三、張國洲、吳景槐、王春梅、傅文鵬、饒慶鈺、李哲；第2選區提名楊招信；第3選區提林東滿、核准鄭銘顯；第5選區提名翁麗吟、核准廖雙穎；第6選區提名謝賢裕、核准王益凱；第7選區提名林琮翰、方賢仁，核准陽昇宏、陽奇良。

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第8選區提名鄭崗山；第9選區提名尤忠正、核准羅春明；第11選區提名楊秋珍；第12選區提名邱文俊；第13選區提名胡金至；第14選區提名章正輝、核准蔣爭光；第15區核准包惠玲、林芳如。

鄉鎮市長部分，台東市提名陳銘風；卑南鄉提名郭宗益；金峰鄉提名高勤書、核准呂朝強；達仁鄉提名蔡玉玲、核准呂美惠；延平鄉提名余光雄；關山鎮提名彭成豐；海端鄉提名張全馨嵐；東河鄉提名葉啓煒；成功鎮提名謝淑貞；長濱鄉提名李光蘭；綠島鄉提名王姷力。

饒慶鈺是現任縣長饒慶鈴的胞妹，過去曾任新北市政府秘書處長，離開新北市長侯友宜團隊返鄉參選，意圖延續饒家在台東政治香火，有政界人士認為以她的資歷，「不會只是當個陽春縣議員，應該可以挑戰副議長或是議長」，因此備受政壇關注。

副議長林琮翰民國113年6月間前往中國騎馬導致腦部摔傷，受傷後未曾參加公務行程，外界關心是否繼續布局連任，直到今年4月間登記國民黨提名，接著5月母親節當天在社群貼出公務照片宣布「開始適應有強度的工作」，如同宣布開始拚連任，他的參選也將牽動國民黨對下一屆正副議長布局。

國民黨台東縣黨部主委吳秀華表示，下階段是進行各鄉鎮市民代表及村里長提名作業，依黨中央規定會在6月底前完成，屆時將結合縣長選舉，全面推展輔選動員工作，協助國民黨提名、核准同志贏得勝選。

隨著國民黨台東基層選舉參選梯隊陸續成軍，民進黨今天也宣布將徵召台東縣黨部執行長翁聖惠參選台東市長，並將在13日由民進黨秘書長徐國勇親自到台東主持徵召說明會。（編輯：黃名璽）1150610