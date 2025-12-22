台東縣長饒慶鈴宣布 加碼最高六萬助孕補助

饒慶鈴宣布加碼「不孕夫妻」助孕、及「女性生育保存」凍卵，最高六萬元補助。（記者鄭錦晴攝）

記者鄭錦晴／台東報導

台東縣長饒慶鈴二十二日宣布，縣府準備實質大禮，明年啟動「守護婦幼．幸福助孕計畫」，將提供每年最高六萬元助孕補助，讓衛生所硬體空間與福利政策並進，共同守護市民健康與幸福。

台東市衛生所與台灣設計研究院合作進行全面優化整建，二十二日以耳目一新的「健康生活基地」面貌，展開市民服務。

饒慶鈴表示，這次改造最大亮點，在於跳脫傳統工程思維，將「人本設計」理念貫徹到空間配置與服務流程中。改造聚焦在改善使用者體驗，明確劃分預防接種與篩檢的「預防保健區」與看診的「醫療診察區」，有效解決原先動線混雜的問題，讓服務更直覺、環境更舒適。

台東縣府明年啟動「守護婦幼．幸福助孕計畫」，減輕家庭的生育壓力。（記者鄭錦晴攝）

饒慶鈴同時宣布，縣府明年起將啟動「守護婦幼．幸福助孕計畫」，提供每年最高六萬元補助，減輕家庭的生育壓力。

「不孕夫妻」助孕方面，只要夫妻任何一方設籍台東滿六個月，或新住民媳婦（先生設籍台東縣），即可獲得排卵藥物及胚胎植入費用的補助。

另「女性生育保存」凍卵補助，將針對本人或配偶二十五歲至四十五歲設籍台東縣六個月者，提供ＡＭＨ檢測、排卵藥物及取卵手術補助，讓現代女性能更安心、更有彈性地規劃人生。