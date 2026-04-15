台東縣「原住民族家庭服務中心」決議保留到119年

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台東縣「原家中心」因為新版財劃法面臨存廢問題，今天上午討論後決議可保留至119年，社工群歡呼。(記者劉人瑋攝)

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣「原住民族家庭服務中心」(下稱原家中心)面臨存廢問題，除了涉及49位社工生計，更牽扯全縣原住民福祉，主因是財劃法修法後影響，縣府負擔經費將大幅增加，因此打算併入社會處，今早中心人員與縣府原民處開會，決議中心可維持到「119年度計畫」結束。

一切起因都是卡在預算分配，總經費7000多萬元中，縣府負擔將因新版財劃法規定而增加，因此縣府決定將其工作整併到社會處。

據縣府會後表示，10日已有原民立委、原民會透過視訊會議口頭承諾要負擔7成預算，今天會議決定保留原體制直到計畫執行完畢。

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台東縣「原家中心」因為新版財劃法面臨存廢問題，今天上午討論後決議可保留至119年。(記者劉人瑋攝)

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