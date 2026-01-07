台東縣11選區 嚴惠美官司 為選戰添變數
民國115年台東縣議員原住民選區中，第11選區狀況特殊，司法進度牽動選情。本屆原當選人、無黨籍嚴惠美因民事訴訟當選無效判決定讞遭解職，由落選頭、國民黨籍高美珠依法遞補，相關刑事訴訟近期遭最高法院發回更審，為選戰增添不確定性。另名現任國民黨籍議員楊秋珍則表態力拚三連霸。
台東第11選區屬平地原住民選區，涵蓋長濱鄉、成功鎮、東河鄉及綠島鄉，應選2席議員。本屆競選期間波折不斷，國民黨籍高美珠爭取黨內提名未果，宣布退黨參選，但因程序未完成，政黨身分仍列為國民黨籍。選舉結果，楊秋珍順利連任，高美珠則不敵無黨籍前議員嚴惠美，成功鎮和平里長伍雪恩亦落選。
嚴惠美上任不久後，高美珠提起民事當選無效之訴，歷經一、二審判決定讞遭解職；檢方另案偵辦刑事賄選，一、二審均依違反《公職人員選舉罷免法》第99條第1項之行求賄賂罪，判處有期徒刑4年、褫奪公權4年。目前案件經最高法院發回更審，有無罪責關係到嚴惠美能否參選，因此，更審結果將成為影響下屆選情的重要變數。
該選區原民以阿美族為主，議員多女性面孔。高美珠出身長濱鄉，曾任第18、19屆縣議員、擔任國民黨台東縣原住民族工作委員會副主委，此屆依法遞補上任，主打基層服務、爭取原民福利，下屆能否「轉正」，備受關注。
成功鎮出身的楊秋珍，歷任第18、19、20屆鄉民代表，107年轉戰縣議員就高票當選，並一路連任至今，楊秋珍長期深耕基層，積極投入東海岸公共事務與原住民政策推動，日前已表態將再度爭取連任。
地方人士認為，楊秋珍近年協助爭取多項建設發展，有望爭取三連霸，而此屆遞補上任的高美珠也表態拚連任，嚴惠美刑事部分尚未確定，不排除再度參選，後續司法進度將影響選戰走勢。
