台東縱谷斷層系統活躍！ 郭鎧紋警告：恐有規模7強震

台東卑南鄉24日下午5時47分發生規模6.1強震，震源深度僅11.9公里，屬於「極淺層地震」，隨後累積5起餘震。地震專家郭鎧紋提醒，這次地震發生在「縱谷斷層系統」上，震央靠近利吉斷層，而該系統自2022年池上關山地震後就相當活躍，加上1951年縱谷地震系列曾出現規模7以上地震，未來能量累積後，可能再度發生強震，大家務必要提高警覺！

台東卑南鄉24日下午5時47分發生規模6.1強震。（圖／郭鎧紋提供）

郭鎧紋指出，這次6.1地震的能量相當於0.7顆原子彈，主要是因為菲律賓海板塊擠壓後騎到歐亞大陸板塊之上。震央雖靠近利吉斷層，但後續的餘震則較接近鹿野斷層與中央山脈斷層，而這些斷層都屬於「縱谷斷層系統」。該系統呈東北走向，長達147.5公里，從台東市延伸至花蓮吉安，包含瑞穗、池上、玉里等多條斷層。

廣告 廣告

縱谷斷層系統中有3個斷層百年沒發生規模7以上地震。（圖／郭鎧紋提供）

根據中央氣象署資料，1951年縱谷地震系列間曾有4起規模7以上地震，導致85人死亡、200人重傷，並引發多條斷層劇烈錯動。郭鎧紋表示，從2022年開始，縱谷斷層系統的地震活動明顯增強，像是當年9月關山規模6.6地震、池上6.8地震，以及2024年花蓮壽豐規模7.1地震。這次卑南地震雖規模為6.1，但未來不排除再次發生規模7以上強震的可能性。

1951年縱谷地震系列間曾有4起規模7以上地震，導致85人死亡、200人重傷，並引發多條斷層劇烈錯動 。（圖／郭鎧紋提供）

延伸閱讀

耶誕節第四震！台東10:44規模4.0地震 最大震度3級

台東又搖！ 09:21規模3.7地震、最大震度4級

08:35東部海域規模4.0地震 宜蘭縣最大震度2級