台東縱谷漫遊 秋收金黃稻浪VS知本暖湯，來場療癒身心的慢活之旅！
台東縱谷漫遊 秋收金黃稻浪，圖為米國學校食農教育園區(攝影：廖晨光)
【旅遊經 洪書瑱報導】
秋天的腳步已到來，其中台東的景致也從盛夏的翠綠轉為一片金黃，處處都展現著豐收的喜悅，也是展開一趟身心療癒之旅的最佳時機，從遼闊的縱谷稻田，到聞名遐邇的知本溫泉，台東以其獨有的慢活節奏和豐富的自然人文景觀，讓旅人在此一遊，都是美麗秋色的「印象派」畫布！
鹿野溪與卑南溪匯流口(攝影：廖晨光)
一、縱谷金色盛宴：騎行在療癒的田園大道──
縱谷單車遊(攝影：廖晨光)
台東最膾炙人口的秋景，非縱谷地區的秋收稻田美景莫屬，雖然池上伯朗大道和天堂路早已膾炙人口。若想深度體驗靜謐與美好，也推薦「龍田」，可至龍田「阿度的店」租輛單車，來趟縱谷單車遊，而且「阿度」目前「遊」推出的在地人文自行車導覽，供旅人探訪日治時期遺留的日式宿舍、龍田神社遺址、龍田國小、具有百年歷史的慈濟樹，以及由小葉欖仁組成的筆直綠色隧道等。這段旅程，不僅有高山、綠意，也推薦至龍田崑慈堂佇足一下，崑慈堂曾是證嚴法師在出家前，隨著師父在此掛單修行三個月，而這裡有顆「苦楝」，樹齡已超過80年，是臺東縣平地上最大的苦楝樹，在到訪崑慈堂時，也別忘了到一旁的日本神社與鳥居。
龍田神社遺址(攝影：廖晨光)
龍田神社遺址(攝影：廖晨光)
二、
米國學校與農事樂趣，也不要錯過伴手禮──
米國學校之碗公飯(攝影：洪書瑱)
旅程中，別忘了造訪米國學校。這座由舊穀倉改建的觀光工廠，不僅展示了台東米的文化與歷史，還提供碾米 DIY 體驗。遊客可以親手將稻穀變成白米，深刻理解「粒粒皆辛苦」的意義，並品嚐到最在地、最新鮮的池上米製成的產品，如田媽媽「碗公飯」，若時機對了，還能欣賞彩稻田。另，還有結合生態與在地文創的「蜂蠟蠟燭DIY」、「3D陶瓷彩繪」等手作課程，並設有「農產展售中心」和「穀倉咖啡館」等設施，供遊客體驗及購買。
米國學校之碗公飯兌換券，有時還能看到彩稻田(攝影：廖晨光)
三、
手作茶香與文化巡禮：採擷生活的美好──
佳芳茶園採茶體驗(攝影：廖晨光)
從稻香中抽身，我們可以轉向另一種綠意——茶園。近初鹿牧場的佳芳茶園(佳芳休閒農場)，融入生態環境，使自然生態與茶園共生，致力於有機栽種，茶園主要種植台灣原生種茶（如綠茶、烏龍茶等），除了茶園生態導覽外，也提供別具特色的採茶體驗，親手摘下嫩綠的茶葉，現打綠茶汁、製作茶蛋捲DIY等，另可選擇製作茶米包、手搖冰淇淋等額外DIY項目，並有茶葉知識解說與茶品品嚐，讓遊客體驗有機茶文化及休閒農遊樂趣。
佳芳茶園採茶體驗(攝影：洪書瑱)
茶蛋捲DIY(攝影：洪書瑱)
四、台東縱谷中，在地文化工作坊體驗──
鹿寮工作坊_美食(攝影：廖晨光)
台東縱谷可說是地靈人傑，深藏著許多富有在地文化底蘊的工作坊，鹿寮工作坊便是其一，知本鹿寮工作坊是由台東建和（Kasavakan）部落青年改造閒置老鹿寮而成的青年發想基地和文化共創空間，隱喻為部落新創產業的溫床，在這裡，提供輕食、工藝禮品販售、空間租借及手作體驗。
鹿寮工作坊，台東建和（Kasavakan）部落社區石雕(攝影：廖晨光)
五、縱谷景點延伸，來場
森林浴及生態教育的洗禮──
知本國家森林遊樂區_夜探知本(攝影：廖晨光)
知本國家森林遊樂區是不可錯過的「天然氧氣吧」，距離知本溫泉區僅有約10-20分鐘車程，擁有完善的步道系統、壯闊的峽谷地形和豐富的林相。白日可以享受綠意及芬多精。夜間，知本國家森林遊樂區即日起至11月30日（六），每周二至六的晚上6:30-8:00舉辦了「夜探知本」活動，由國家森林志工帶領，讓遊客體驗夜間的森林生態，有機會與貓頭鷹、飛鼠、青蛙等夜行生物相遇，若天氣良好，也有星空之美。活動全程約1.5小時，費用每人350元，包含：門票、保險和設備租用，活動以精緻小團方式進行。
知本國家森林遊樂區_夜探知本(攝影：洪書瑱)
知本國家森林遊樂區_夜探知本(攝影：洪書瑱)
知本國家森林遊樂區_夜探知本(攝影：洪書瑱)
知本國家森林遊樂區_夜探知本之蓋斑鬥魚(攝影：洪書瑱)
六、暖湯療癒：知本溫泉的極致放鬆──
知本溫泉的極致放鬆(攝影：廖晨光)
秋末冬初，泡湯是最受歡迎的環節，台東的知本溫泉以無色無味的弱鹼性碳酸氫鈉泉聞名，滑嫩凝脂，素有「美人湯」之稱。知本溫泉區的住宿選擇豐富，其中兩間最具代表性，包括：知本老爺酒店與知本富野溫泉休閒會館。前者依據養生旅遊趨勢，推出「高年級旅行家」住宿專案，邀請旅人走入山林，展開舒心療癒的溫泉假期。入住專案享免費暢遊知本森林遊樂區，感受芬多精洗禮。瞄準優世代偏好自然賞景的紓壓旅行，更推出「三天兩夜梯次團」，跟著在地職人野菜皇后走訪金崙，體驗野植走讀、草本足浴與海療SPA，透過聞香放鬆與大自然重新連結；還能參與和菓子品茗課，在甜點與茶香間治癒身心。而秋燥當令，館內船歌餐廳則推出養生鍋底，為饕客補益脾胃。
知本老爺(圖：業者提供)
知本富野溫泉休閒會館則擁有室內外多功能溫泉水療區，包含：按摩水柱、氣泡池、蒸氣室等，讓親子或小資族群也能輕鬆享受優質的溫泉假期。會館同時強調美食體驗，讓旅人能享用當季在地食材。目前知本富野特別推出「湯日．漫旅」溫泉季三天兩夜優惠專案，邀請旅客在秋冬時節一同感受溫泉療癒魅力與台東山海之美。即日起至明(2026)年2月13日止，凡雙人成行平日入住三天兩夜＄5,999元起，即可享有兩晚住宿、每日早餐及一日晚餐，另加贈專屬「湯屋體驗券」與「台東好物伴手禮組」──內含台東紅藜養生餅乾與台東紅烏龍茶。
知本富野溫泉休閒會館外觀(攝影：廖晨光)
知本富野溫泉休閒會館多功能溫泉水療區(攝影：廖晨光)
台東正展秋美，從縱谷稻田的金色光芒，到龍田的單車慢遊，從親手採擷茶葉的清香，到知本溫泉的暖流湧動，台東的秋日旅程，讓旅人可以從視覺、嗅覺、觸覺到心靈層次，進行一場療癒之旅，正適合想放慢腳步的您，在休閒之中讓自己展開與自己的心靈對話。
