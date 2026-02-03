台東美術館推「馬啟新象」電子春聯 饒慶鈴、楊招信邀請民眾體驗 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導

農曆春節將至， 新的一年，春聯不再只是貼在門上的紅紙，台東美術館今（3）日表示，自即日起至2月8日推出「馬啟新象」電子春聯活動，這是全台唯一免費製作個人化電子春聯的體驗。台東縣府也指出，現場由縣長饒慶鈴親筆揮毫寫下「馬上幸福」、「馬上」 ，再利用手機影像合成製作獨一無二的電子春聯，提前祝福鄉親新年快樂，饒慶鈴邀請民眾攜帶手機前來台東美術館大文創教室，客製自己專屬的電子春聯，為今年春節增添美好回憶。

「這是全台唯一免費製作個人化電子春聯的體驗，兼具科技與傳統的創新組合。」饒慶鈴指出，今年縣府創新推出的電子春聯結合傳統揮毫的溫度與數位科技，讓民眾不僅能夠親手寫下祝福，更用手機透過簡單的QRcode掃描，即可進入影像合成程式，製作獨一無二的專屬電子春聯，傳遞到社群平台，讓新春祝福更潮、更有趣。

饒慶鈴說，這從傳統揮毫到數位合成、從現場拍照到線上分享，就是希望讓民眾完整感受科技與文化交融的樂趣，也讓美術館成為公共文化的「第三空間」，在這個文化交流平台上，觀眾不再只是欣賞者，更是參與者與創作者，增添更多文化及美學上的互動與驚喜。

台東縣議員楊招信表示，這次台東美術館推出與科技結合的電子春聯，有別於以往的傳統手寫春聯，讓家庭及民眾能將生活中想要記錄起來的畫面放上喜歡的圖樣，這樣的組合不僅創新又智慧，他也邀請來到台東的民眾前來體驗客製化電子春聯。

台東文化處說明，現今智慧型手機普遍使用，透過手機相互問候及節慶祝福更是很多人的每天日常，文化處連續幾不再發送傳統春聯，改以為自己客製專屬春聯為主，操作簡單易學，而且不會撞圖。即日起至2月8日每天早上9點到下午4點民眾可到場無限量創作，現場亦設有中式與西式兩款主題棚拍區，提供自由拍照打卡。

文化處也說，歡迎民眾搭配手拿板與道具，拍出最有年味的照片，除了拍照，還能親手揮毫將祝福化為文字，體驗筆墨下的魅力。把照片與文字結合，生成專屬春聯，並能立即輸出成實體作品帶回家。電子春聯也能快速在社群平台分享，讓祝福不再千篇一律，而是獨一無二的創意展現。

照片來源：台東縣府

