台東義診十年耕耘 帶動全台醫護參與

慈濟在台東幾個社福機構，長期透過義診，服務弱勢群體，今年剛好屆滿十年，而這次前來參與義診的、也不只有花東地區的團隊，還有北、中、南三地的醫護也來參加，尤其是慈青和慈大附中的學生，大家在服務長輩的過程中，見苦知福。

從攜帶式的牙科診療箱，把洗牙及補牙的器械全部就定位，這是難得一次，集結全台北、中、南、東四地慈濟人醫團隊而進行的義診服務，兩天走訪了三個機構，幫植物人和行動不便的長者看診。

創世基金會台東分院長 王玉鳳：「很開心，我們的(慈濟)人醫會，又來台東，幫我們植物人專做服務，讓我們的個案口腔更乾淨，沒有異味，然後也減少了一些疾病。」

這次的義診，以牙科服務為主，馮暐棟醫師說，他自己很少為重症臥床的長者看牙，這次來，親自見到慈濟人的動員力及協調力，很受感動。

牙醫師 馮暐棟：「我很好奇慈濟(義診)在做些什麼，所以我就義不容辭，我就參加，看看我在這裡(能)學習到什麼東西 ，第二個就是我想，我年紀大了，我想要回饋社會，依我的專業回饋給社會。」

慈濟人醫會耳鼻喉科醫師 黃正輝：「這些住民其實有時候，他可能是年紀(大)退化聽不到，我們來把他那些耳垢，發炎的問題清除，對他的聽力，對他的那些不舒服的症狀都改善。」

人醫團隊加上志工，將近兩百人次，資深志工將服務病患的經驗向下傳承，年輕人也樂在其中。

慈大附中高二生 李誠恩：「其實我是從小時候就參加(義診)，一直參加到現在了，已經，大概有七、八次左右吧，因為都是爸爸媽媽全家一起來，然後也覺得這個機會很難得。」

慈濟大學慈青 林宛詩：「希望可以藉由台東義診，讓年輕人一起來參與義診的同時，也讓花東區的慈青可以有，更多的互動，跨校的交流。」

花蓮慈濟醫院總務處主任 沈芳吉：「慈青孩子看到我們這樣的做法，其實間接地，也影響到他們，可以選擇我們這樣的醫療照護，我想今天真的是一個，非常有意義的義診活動。」

台東義診今年剛好屆滿十年，慈濟人醫團隊透過定期的服務，讓偏鄉居民知道，不論自己有多弱勢，社會上總有一群人，願意不離不棄地守護著他們的健康。

