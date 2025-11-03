台東義警裝備老舊 明年全換新

台東縣義警裝備老舊損壞、部分逾10年未汰換，縣議員王文怡要求改善，縣警察局長蔡燕明允諾明年全面更新完成。（蕭嘉蕙攝）

台東縣義警裝備老舊，部分使用逾10年未更換。台東縣議員王文怡在議會質詢時要求警察局檢討並訂定定期汰換年限，同時建議增列績優警、義警自強活動經費，以提升士氣。警察局長蔡燕明回應，預計今年底前汰換半數裝備，其餘將於明年全面更新，並研議活動經費編列。

台東縣義勇警察享有保險、互助金及裝備等福利，但部分值勤裝備年久失修。王文怡表示，她每次參加義警常訓座談會，都有義警抱怨「反光背心或指揮棒壞掉了都不能換，而且10幾年沒換過」，甚至還要花錢自己買。她指出，雖然部分分隊透過議員補助款添購，所以設備狀況較佳，但形成資源不均，不公平、不合理，更不是辦法。

蔡燕明說明，目前全縣義警693人，已責成保安科研議編列預算，在今年底前購置300套反光背心、肩燈與指揮棒，其餘部分預計明年全數汰換完成。

王文怡強調，義警裝備應訂使用年限與定期更換機制，「不該等他們自己開口要才補」。蔡燕明表示，將朝逐年編列預算汰換的方向推動，以保障警察、義警及民防人力能夠合法、安全、有效率地執行任務。

另外，王文怡提到，警局多年未辦理「績優員警自強活動」，縣長先前已表態「只要警察局編列相關預算，我就給」，但至今未見執行。她直言，「記功嘉獎常常記、獎狀領到無感」，相較之下，自強活動是一種實質的表揚，並建議績優義警比照辦理。

蔡燕明表示，過去中央有規定不得編列相關預算，不過，目前縣府已可支應，將爭取重新編列，恢復辦理。