白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
台東聖母醫院攜手蓁心醫教協會 打造偏鄉護理人才支持體系
\n
為強化偏鄉醫療照護量能，並建立更具延續性的人才支持制度，台東聖母醫院接待台灣蓁心醫教公益協會理事長暨理監事團隊參訪交流，雙方並與院長羅彥宇、護理部主任蕭燕菁共同洽談推動「台東聖母醫院 × 台灣蓁心醫教公益協會／護理人員暨教學與學術人才獎勵金制度計畫」，期望透過制度化獎勵，鼓勵願意深耕台東、投入偏鄉照護與教學傳承的護理專業人才。
\n
台東聖母醫院表示，偏鄉醫療最關鍵的核心，始終是人。尤其護理人員身處照護現場第一線，不僅承擔病人照護責任，也是臨床教學、跨專業合作與院內品質提升的重要力量。若能透過制度設計，讓在地默默耕耘的護理人才獲得支持，將有助於提升留任意願，也有助於整體醫療服務品質的穩定發展。
\n
院長羅彥宇表示，醫院在守護地方健康的同時，也必須思考如何讓專業人才願意留下、願意成長。這次與公益協會攜手推動獎勵制度，不只是對護理專業的肯定，更是對偏鄉醫療未來的一項投資，期待能為台東建立更穩固的人才支持基礎。
\n
台灣蓁心醫教公益協會指出，協會長期關注偏鄉醫療與醫學教育議題，其核心使命為「偏鄉守護者」，推動方向包括協助偏鄉醫療照護網絡建置、加強偏鄉醫療醫學教育推廣、辦理偏鄉居民關懷與照護慰問，以及投入急難或災變救助行動。協會認為，偏鄉最缺的往往不只是設備與經費，更是讓專業人才願意留下來的條件與理由，因此比起一次性的資源挹注，更重視能否建構長久支持專業成長與留任的環境。
\n
台灣蓁心醫教公益協會進一步表示，未來將持續尋求與理念相近的醫療院所及教育夥伴合作，推動更多制度化、可延續、可擴散的人才支持方案，讓偏鄉醫療不只是靠熱情支撐，而能逐步形成真正可長可久的支持系統。此次與台東聖母醫院的合作，也被視為民間公益力量與在地醫療體系攜手投入偏鄉永續發展的重要一步。
\n
\n
撰文、攝影／台東聖母醫院提供
其他人也在看
58歲整形皇后直腸癌怕副作用拒化療癌擴散腹膜，用信仰抗癌真實病況曝
有「整形皇后」之稱的58歲藝人顧婕罹患直腸癌4期，癌細胞先後轉移至肝、肺，今年農曆年間更傳出擴散到腹膜的噩耗。顧婕先前曾坦言，因擔心化療副作用，堅持不化療。日前她在公益活動中透露，曾因病況惡化在台南痛
未婚、已婚哪個易罹癌？大型研究解答：差距高達85%
婚姻常被認為是愛情的墳墓，但一項大型研究發現，發現從未結婚的成年人，罹癌的風險顯著高於曾經結婚（包含現婚、離婚或喪偶）的族群，例如從未結婚的男性，癌症發生率高出曾婚男性約 68%；從未結婚的女性的差距則更大，達到85%。
家有長輩別錯過！衛福部補貼最高領12萬 漏做1事恐領不到錢
長輩入住機構每個月動輒數萬元的開銷，是許多家庭沉重的經濟負擔。衛生福利部115年度住宿式服務機構使用者補助，預計於7/1正式開放第一階段申請，符合條件者每人每年最高可領取12萬元補助且不設排富門檻。1
夜市賣「中國澱粉腸」遭炎上！業者喊改名回歸 網讚：夠負責
饒河夜市一家攤販「誠實雞」日前分享，開設全台首個澱粉腸攤位，號稱是「台灣第一間澱粉腸」，不過遭網友砲轟中國澱粉腸其實成分不明，引發網路撻伐聲浪，店家也因此道歉、暫停營業。不過，「誠實雞」14日宣布，將更改店名重新出發，並表示已投保產品責任險、完成肉類檢驗報告，也有主動向衛生局說明最新情況，將於16日開幕。
腎臟名醫也罹腎臟癌！檢查3次才發現4.7公分腫瘤 全靠1症狀救他一命
47歲腎臟科名醫葉曙慶臨床經驗豐富，求診病人不乏政商名流，只是身為腎臟科醫師，卻意外在35歲壯年時成為腎臟癌病人，而葉曙慶會察覺罹癌的過程十分曲折，更令人意想不到的是全靠1常見症狀救了他一命。
3月涉毒才被抓！大咖樂團主唱發文道歉全面切割 宣布退團離開公司
韓國搖滾樂團Sinawi （시나위）第5代主唱金海（김바다）上月涉毒遭逮，14日特別在社群發文致歉，並同步宣布全面切割，不僅離開經紀公司，也與團員結束所有合作關係。蔡維歆
「1飲料」喝太多恐增加憂鬱風險 對女性更明顯！運動也無法抵銷傷害
喝含糖汽水不僅影響體重，還可能增加罹患憂鬱症的風險！據近期發表於期刊《JAMA Psychiatry》的研究指出，經常飲用含糖汽水不只影響體重，還可能提高罹患憂鬱症的風險，特別是對女性影響更為顯著。
台中漢神洲際才剛開幕又出包！ 美食店家「生雞肉上桌」…顧客吃下肚噁心乾嘔
台中北屯漢神洲際購物中心甫開幕，日式餐廳卻發生食安疑慮，民眾指控，店家端出親子丼餐點，裡面卻有明顯未煮熟雞肉，民眾不小心吃下肚，出現噁心乾嘔等不適反應，百貨業者與店家主管已向顧客致歉與慰問，同時也將加強督促專櫃廠商留意食材烹調，對此食安事件，市府食安處已介入調查。
演藝圈戀情曝光陷爭議！ 男星狂曬「女友視角」直球對決酸民
舒華與柯震東緋聞曝光後，因男方過往爭議，引發部分女方粉絲不滿，甚至湧入柯震東社群留言區洗版。不過，舒華並未公開切割，反而在社群上以文字表達立場，被解讀為間接替對方打氣，也讓這段關係更具討論度。
豆漿現煮、冷藏、基改有差嗎？ 營養師揭真相：5項標準更重要
曾建銘於臉書粉專發文表示，豆漿是非常好的植物性蛋白來源，訓練後可以來補充蛋白質，但他經常聽到有人詢問「外面的豆漿是不是幾乎都是基改的？」、「聽說是拿豬吃的飼料豆去打的」，懷疑喝了可能對身體不好。曾建銘說明，進口黃豆依用途會分成「食用級」跟「商品級」，市面...
台中員警「喉嚨中彈、貫穿天靈蓋」最新！搶救後恢復呼吸心跳
最新消息，今（14日）上午在台中市霧峰分局吉峰派出所內，有位56歲的男性員警中槍，子彈從喉嚨進、天靈蓋出，當場重創昏迷失去生命跡象，送醫搶救後目前恢復呼吸心跳。
母抱重病兒跪地祈求！白沙屯媽祖停轎5分鐘傾聽…畫面暖哭數萬人
白沙屯媽祖徒步進香第3天，今日（14日）上午10時許，媽祖鑾轎度過大度橋進入彰化市，沿路上隨處可見信眾排隊跪地鑽轎腳祈福，而在行進隊伍中也出現令人動容的一幕。一位媽媽抱著重病的兒子跪在中山路上靜候媽祖鑾轎，媽祖也特地在母子二人面前停留5分多鐘，還讓病童的小手貼在鑾轎上，媽祖暖心舉動也讓現場信眾及線上觀看直播的網友感動不已。
不是遺傳、飲食！研究曝「1狀態」害大腦急退化：變笨、腦萎縮
大腦健康極為重要。醫師鄭淳予表示，除了飲食，剛刊出的一項研究分析了34國的人腦影像資料後發現，人所處的環境對大腦老化的總體影響力可達任何單一風險的15倍，例如社會壓力（貧窮、缺乏社會支持等）、環境污染（空污）會加速大腦的老化，使得思考能力退化、腦萎縮速度加快。
台中警務佐7/2將退休卻自戕 疑這原因壓力大
台中市警局霧峰分局行政組一名林姓警務佐（56歲），今天上午6點多，獨自進入分局2樓的槍械室，並在裡面自戕，等到上班後同事沒發現他人影，四處搜尋才在近9點時發現他倒在槍械室血泊中，立刻報案送醫，救護人員發現林員下巴有傷口，子彈貫穿頭部，目前送醫手術搶救中，今年1月才接警用裝備業務的林員，因自我要求高，
護理主任號召下 捐沐浴機給長照住院長輩
衛福部豐原醫院護理部主任江蕙娟號召親友12人，以其父母名義，捐出一台沐浴機給豐醫附屬后里綜合長照機構，她今天在捐贈儀式中激動落淚表示，已去世的父母一生純樸、節儉，一直教導子女要回饋社會，感恩豐醫對她像家人、也把她父母當家人一樣照顧，希望捐贈沐浴機能嘉惠病患。
天生自帶「智慧財」的4生肖！生肖蛇賺錢總能快人一步，「這位」才華財運雙豐收、賺錢毫不費勁
有些人努力一輩子，卻始終在原地打轉；但也有一種人，看似不費力，卻總能在關鍵時刻做出正確選擇，讓人生一路順勢而上。這樣的人，往往不是單靠運氣，而是擁有與生俱來的判斷力與格局，也就是所謂的「大智慧」。他們
亞東醫院籲別再當老花 青光眼恐悄悄奪走視力
（記者陳志仁／新北報導）隨著高齡化加劇與3C產品普及，視力退化問題日益普遍，許多民眾常將「視力模糊」誤以為只是 […]
（有影片）／PSA異常揪攝護腺癌 兩農民靠精準醫療治療成功
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】來自雲林的兩名七旬務農男子，近期因排尿不適前往雲林基督教醫院就醫，透 […]
吃超少卻內臟脂肪爆表！醫曝「地雷飲食」釀糖尿病前期危機
減重不僅要多動，更要吃對食物！減重醫師蕭捷健在臉書上分享，有學員因為怕胖吃得極少，但是內臟脂肪數值卻高得嚇人，空腹血糖更是踩在糖尿病前期的警戒線上，後來經醫師調整後，體脂肪順利降低，體重也下降，醫師也點出重點。
老翁遭青竹絲咬傷「急做這事」 竟是超NG行為！醫：恐更嚴重
新北市新店區一名七旬老翁日前在戶外砍草時不慎遭毒蛇咬傷，隨後採取多項危險自救措施，包括以口吸毒液、將蛇打死裝罐，甚至自行騎車前往醫院就醫，引發醫護人員關注。隨著清明節後氣溫回升，蛇類活動明顯增加。新店耕莘醫院在近1至2個月內已經收治7~8名遭蛇咬傷的患者。耕莘醫院急診醫師黃復瑤表示，患者的多項處置方式均屬高風險行為，可能加重傷勢，提醒民眾切勿模仿。