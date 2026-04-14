台東聖母醫院攜手蓁心醫教協會 打造偏鄉護理人才支持體系

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為強化偏鄉醫療照護量能，並建立更具延續性的人才支持制度，台東聖母醫院接待台灣蓁心醫教公益協會理事長暨理監事團隊參訪交流，雙方並與院長羅彥宇、護理部主任蕭燕菁共同洽談推動「台東聖母醫院 × 台灣蓁心醫教公益協會／護理人員暨教學與學術人才獎勵金制度計畫」，期望透過制度化獎勵，鼓勵願意深耕台東、投入偏鄉照護與教學傳承的護理專業人才。





台東聖母醫院表示，偏鄉醫療最關鍵的核心，始終是人。尤其護理人員身處照護現場第一線，不僅承擔病人照護責任，也是臨床教學、跨專業合作與院內品質提升的重要力量。若能透過制度設計，讓在地默默耕耘的護理人才獲得支持，將有助於提升留任意願，也有助於整體醫療服務品質的穩定發展。

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院長羅彥宇表示，醫院在守護地方健康的同時，也必須思考如何讓專業人才願意留下、願意成長。這次與公益協會攜手推動獎勵制度，不只是對護理專業的肯定，更是對偏鄉醫療未來的一項投資，期待能為台東建立更穩固的人才支持基礎。





台灣蓁心醫教公益協會指出，協會長期關注偏鄉醫療與醫學教育議題，其核心使命為「偏鄉守護者」，推動方向包括協助偏鄉醫療照護網絡建置、加強偏鄉醫療醫學教育推廣、辦理偏鄉居民關懷與照護慰問，以及投入急難或災變救助行動。協會認為，偏鄉最缺的往往不只是設備與經費，更是讓專業人才願意留下來的條件與理由，因此比起一次性的資源挹注，更重視能否建構長久支持專業成長與留任的環境。





台灣蓁心醫教公益協會進一步表示，未來將持續尋求與理念相近的醫療院所及教育夥伴合作，推動更多制度化、可延續、可擴散的人才支持方案，讓偏鄉醫療不只是靠熱情支撐，而能逐步形成真正可長可久的支持系統。此次與台東聖母醫院的合作，也被視為民間公益力量與在地醫療體系攜手投入偏鄉永續發展的重要一步。









撰文、攝影／台東聖母醫院提供