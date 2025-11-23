台東自由車賽爆爭議 選手抓補給車遭質疑舞弊

2025全國自由車公路錦標賽暨選拔賽今天舉行，民眾在台11線拍到選手抓補給車。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

中華民國自由車協會今（23）日在台東舉辦2025全國自由車公路錦標賽暨選拔賽，民眾在台11線加路蘭附近拍到補給車疑似協助2名選手前進的照片，挨批「作弊又影響交通」，質疑選手舞弊、補給車疑違反道交條例等。

照片拍攝於台11線路段，2名身穿賽服、背有號碼布的選手緊靠車身，徒手抓住車輛側邊前進。引發民眾社群反映，選手「抓車」行為明顯超出一般允許範圍，「這不是補給，是直接牽引吧？如果出事後果誰負責？」、「這是正式選拔賽應該要更嚴謹才對」，

另有民眾指出，補給車確實允許透過車內人員「遞水、遞能量膠」等短暫接觸，但若直接以手長時間抓著車身、藉由車輛動力推進，則被視為違規，也會影響比賽公平性，更進一步造成交通安全疑慮。

2025全國自由車公路錦標賽個人賽今（23）日在台東森林公園舉行鳴槍儀式，目前主辦單位尚未對相關質疑作出回應，但相關影像已在地方社群傳開。

