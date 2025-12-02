台東至台北機票比飛日本還貴 議員促本島居民納補助

綠島航空站。（蔡旻妤攝）

台東往返台北的國內航線機票價格來回逼近5000元，引發「國內交通比出國貴」民怨。台東縣議會審查修訂《離島機票補助自治條例》時，多名縣議員要求縣府應正視本島縣民的交通重擔，應將台東往返台北納入機票補助範圍。

台東到台北單程機票約2300元、來回約4728元，比台灣飛往日本廉航促銷機票還貴。縣議員黃治維指出，高昂的機票費用對於因醫療需求必須往返台北的縣民，尤其有重大傷病、低收及定期化療的居民成為沉重負擔，「別說低收，就連當議員的我們要搭飛機都得思考再三」，因此他建議縣府應優先規化將有醫療或經濟需求的縣民納入補助範疇，保障弱勢權益。

縣議員簡維國表示，由於機票價格由航空公司決定，若縣府仍維持「固定金額」補助，一旦未來機票價格大幅上漲，補助效果將被稀釋。他建議縣府應將補助方式調整為「固定比例」，才能有效且長期地應對市場波動，避免反覆修訂條例。

縣府社會處長陳淑蘭回應表示，本次條例修訂僅針對軍公教除外條款進行調整，縣府允諾，將議員所提建議納入未來的條例修訂規畫中整體考量與研議。

