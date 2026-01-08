台東與台北列財力同級 行政院：倉促修財劃法結果

對於各縣市財力級次洗牌，台東縣與台北市並列第一級，行政院發言人李慧芝今天(8日)表示是因為新版財劃法修正後，統籌分配稅款分配極度不均所致。

行政院主計總處日前公告最新「地方政府財力級次表」，其中，台東縣與新竹縣市的財力級次提升至第一級，與台北市並列，引發議論。

主計總處公務預算處處長許永議解釋，台東縣原本的自有財源比例是36%，在所有縣市排名第20名，但由於新版《財政收支劃分法》修正後，增加了137億元統籌分配稅款，增加比例達220%，因此自有財源比例成長到104%，在全台縣市排名第4，因此財力級次才會從第五級變成第一級。

行政院發言人李慧芝在行政院會後記者會上表示，之所以會落差這麼大，是因為新版財劃法修正後，統籌分配稅款分配極度不均。她舉例，像是台北市今年(2026年)會拿到新台幣1,160億元，台東縣的統籌分配稅款也大幅增加，「這就是倉促修法的結果」，李慧芝再次呼籲立法院審議行政院版的財劃法。

主計長陳淑姿也補充說明苗栗縣財力級次被列為第四級的原因。她表示，地方政府財力級次原則上每3年調整一次，苗栗縣原本為第三級，但因舉債金額超過法定上限，且苗栗縣府一度連薪資都無法支應，受到行政院財政管制，苗栗縣的財力級次因此已被連降2級，從第三級降為第五級；而在本次財劃法修正後，苗栗縣分配到的財源大幅增加，原本可升至第二級，但因仍超過舉債上限，持續被列為受管制縣市，於是依規定再被連降2級，也就是從第二級調整為第四級。