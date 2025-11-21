台東航空站停車場「機車攻佔小黃道」運將不滿 航站回應了

台東航空站機車停車場近日整修。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東航空站機車停車場近日整修，施工期間部分機車被暫時移至計程車排班專用道，導致運將抱怨動線受阻、出入口縮減，恐在連假期間出現壅塞。航站則表示，此為工程必要調度，已盡量兼顧安全與動線，未來若有必要再調整臨時措施。

台東航空站機車停車量近年大幅增加，動線亦需改善，因此提前規畫施工改善。為避免施工區域與行車動線交錯，只能將部分機車暫置計程車專用道旁，這是現階段「最安全、影響最小」的安排。

部分計程車司機認為，本是計程車主要進出與排班動線，如今部分區域被臨停機車占用，動線被壓縮，擔心一遇上連假人潮恐怕大打結，也有司機抱怨，機車停車場本就有空間，卻還要借用計程車道，不太合理。

對此，台東航空站回應，已保留進出口空間，並會在尖峰時段加強引導，盡可能減少影響，整修工程預計約1個月完成，完工後機車停車空間會更完善，並改善出入動線安全。

多數旅客對改善工程持正面態度，認為只要完工能提升停車品質與整體動線，短期不便仍可接受。站方強調，將持續觀察現場狀況，如有必要將再微調臨時措施。

