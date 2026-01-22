台東色情應召詐財詐騙猖獗 警籲勿信色情交友網站

民眾拿著手機到超商要購買交友點數，機警的店員一看可能是詐騙，趕快報警請警察來阻止。

警員問被騙民眾他說要買多少，民眾則回應，「他說再2萬7這樣。」

警方好心勸說，這是詐騙的手法，要約見面需要再購買遊戲點數，民眾才警覺是詐騙沒有購買。台東縣警局發現，去年12月用這種購買遊戲點數的色情應召詐騙竟然有5件，成為台東縣前5名的詐騙案，在被騙案件中還發現，有人被恐嚇購買點數。

台東縣警局局長林宏昇表示，「假藉黑道來恐嚇你說，你騙他感情還是怎樣，或是要曝光你的個資。」

警方表示，其實色情交友詐騙購買點數的案件不少，不過在當時都有超商店員跟警方配合成功阻止不少的詐騙案。

超商店員王先生提及，「一次十幾萬的也有，他們不一定是用那個手機這樣，有可能是用截圖然後刷條碼。」

縣警局分析，台東縣詐騙手法財損部份還是以假投資詐騙最高，損失1千多萬。警方已加強宣導並深入部落，讓長輩瞭解詐騙手法，不要被騙，造成財產損失。

