台東芒果園懸掛腐肉袋授粉！居民驚見「棄屍」景象嚇壞

台東區農業改良場表示，台東縣東河鄉都蘭村一處芒果園近期懸掛袋裝腐肉引起居民關注，此為農民提高授粉率的傳統作法。專家指出，芒果花期需仰賴蠅類協助授粉，腐敗氣味能有效吸引麗蠅等體型較大的授粉媒介，雖已研發環保替代方案，但部分農民仍偏好傳統方式。

台東縣東河鄉都蘭村一處芒果園近期懸掛袋裝腐肉引起居民關注，此為農民提高授粉率的傳統作法。（圖／中時新聞網記者 蕭嘉蕙攝 ）

都蘭村附近居民發現芒果樹上高掛一袋袋不明物品，袋內蛆蟲蠕動，異味隨風飄散，畫面宛如「棄屍」，令人心驚。居民透露，約半個月前開始注意到這些掛在樹梢的袋子，當南風吹來時，偶爾會飄來腐爛肉類的氣味。多位居民坦言，這是他們首次見到此種芒果種植方式，不過因數量不多，氣味也不算濃烈，平時影響有限。

廣告 廣告

「芒果主要藉由體型較大的麗蠅協助授粉，腐敗氣味能有效吸引蠅類。」台東農改場場長陳信言解釋，目前正值芒果花期，台東、屏東等地農民多採取類似方式提高授粉效率。農民傳統上會在果樹上懸掛袋裝魚類或豬內臟，誘引蠅類協助授粉，這些內臟腐敗後會滋生蛆蟲，產生特殊氣味。

台東農改場副場長盧柏松指出，早期農民常去市場撿拾魚類或豬內臟懸掛樹上，近年基於環境衛生考量，農業單位已研發以大豆粉發酵取代動物內臟，發酵過程約需兩週時間。「這種方式兼顧授粉效果與衛生環保，」盧副場長表示，「但部分農民仍偏好使用內臟，認為操作較為便利。」

在成效評估方面，農改場研究顯示兩種授粉方式效果差異不大。然而，不少資深農民仍堅信「氣味愈重、效果愈好」的傳統觀念，因此持續沿用內臟養蠅方式。農改場表示，將持續推廣大豆粉發酵技術，盼能逐步改變農民習慣，兼顧農業生產與環境友善。

延伸閱讀

春節將近蔬果供應增3成、毛豬增2成 農業部：價格跌多漲少

上山下海一次滿足！新北感溫護照集章活動抽iPhone17

帶日本熊肉罐頭入境！ 林業保育署：未申請核准可罰150萬