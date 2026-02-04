台東芒果園驚見「吊掛腐肉」蛆蟲蠕動飄惡臭 農改場曝用途

正值芒果花期，農民在果樹上懸掛袋裝腐肉，吸引蠅類協助授粉。（蕭嘉蕙攝）

農民常以魚或豬內臟懸掛樹上誘引蠅類授粉，袋中內臟腐敗後可見蛆蟲滋生，偶有異味隨風飄散。（蕭嘉蕙攝）

台東縣東河鄉都蘭村一處芒果園，近日驚見袋裝不明腐肉高掛樹梢，袋內蛆蟲蠕動，異味隨風飄散，宛如「棄屍」畫面，令人心驚。對此，台東區農業改良場說明，芒果主要仰賴蠅類授粉，農民慣以豬肝、豬肺等內臟養蠅；近年則推廣以大豆粉發酵取代，兼顧授粉效果與衛生環保。

附近居民表示，約半個月前開始注意到芒果樹上掛了一袋袋不明物品，味道類似腐爛肉類，平時影響不大，但吹南風時偶爾會飄來異味。不少居民直言，第一次看到這樣的芒果種植方式，不過數量不多、氣味也不算濃烈。

台東農改場場長陳信言說明，這是提高授粉率的常見作法，芒果主要藉由體型較大的麗蠅協助授粉，腐敗氣味能有效吸引蠅類，尤其目前正值芒果花期，台東、屏東等地農民多採取類似方式。

副場長盧柏松指出，早期農民常去市場撿拾魚類或豬內臟懸掛，近年基於環境衛生考量，已研發以大豆粉發酵取代，發酵約需2周時間；但部分農民仍偏好使用內臟，認為操作較便利。

成效上，盧柏松表示，兩種方式授粉效果差異不大，但部分農民認為「氣味愈重、效果愈好」，因此持續沿用傳統內臟養蠅方式。

