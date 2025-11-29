台東花億元打造原住民劇場 工程延宕挨批妄想成南島之都

台東縣政府投入1億餘元整建原住民族劇場，工程延宕。(記者黃明堂攝)

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府為擴充原住民樂舞文化排練及演出空間，投入1億餘元整建台東大學台東校區PU館作為原住民族劇場，去年底動工，預計明年7月完工，但縣議員簡維國抨擊興建案嚴重延宕，從3年前規劃至今毫無進展，不僅導致今年度預算需追減並挪移至明年度執行，規劃執行不力，要求原民處必須做深刻檢討。

台東大學PU館原是室內籃球場，尼伯特風災期間嚴重損壞、閒置多年，縣府向校方爭取使用權，幾經協調，雙方達成共識，將此館改建成為原住民族劇場，提供原住民族表演藝術、樂舞展演場域。

廣告 廣告

簡維國議員指出，原住民實驗劇場原定計畫應在明年7月完工，但從前年開始規劃至今，不但沒有進度，還面臨預算追減。原民處長高忠雲說，該案前期歷經將近8次流標，成立之後又因為該建築位於東大舊校區，屬於舊建築物改建，遭遇許多隱蔽工程需調整，今年度風災與雨勢較多，也影響工程。

簡維國強調，既然是利用舊建築改建，原民處一開始就應該預期到水電、結構等可能有重新調整的必要性，應在規劃初期就做更詳細的調研，甚至可能蓋新的還比較划算。他認為，工程延宕的主因就是一開始就沒有規劃好，颱風下雨完全是無關的藉口。

簡維國說，原住民實驗劇場案中央補助高達9成，金額近1億元，如今案子拖了3年，竟然一點進展都沒有，台東一直說要成為南島之都，但光是原住民實驗劇場都做不好，貽笑大方。

【看原文連結】

更多自由時報報導

幕後》台男杜拜機場被捕 外交人員前線拆彈救援「背後卻中箭」

阿布達比轉機男獲釋 妻要求外交部無償負擔夫後續費用

四川中配來台僅4個月就爽領1萬！一句話惹怒台灣網友

詹凌瑀爆黃國昌妻這件事 感嘆「窮得只剩下錢嗎？」

