台東荖葉產值飆百億 議員建議取消種植限制

台東縣是全台荖葉主要產區之一，每年產值高達百億元，但因應檳榔管理，農業部針對荖葉、荖花採取「不輔導、不鼓勵、不禁止」三不政策。近日衛福部認定乾燥荖葉可作為辛香料使用，縣議員張國洲今（17）日質詢時建議，縣府應取消種植限制，促進荖葉產業發展。

張國洲指出，民國107年尼伯特風災前，台東荖葉種植面積曾達千公頃，但風災後因中央「三不政策」，部分農民選擇轉作；根據台東大學教授張育銓的調查顯示，目前約有700公頃持續耕作，近3年產值高達80至100億元，「相當於台東縣年度預算的一半」。

他表示，雖然生鮮荖葉未合法，但衛福部食藥署已於10月30日認定「乾燥荖葉」可作為辛香料使用，根據學者研究調查，歐美市場已有2000種荖葉加工產品，包含面膜、洗手乳、衛生棉等；目前荖葉價格已從每公斤80元飆升至600元以上，經濟價值高。

張國洲強調，「三不政策」不合時宜，建議縣府向中央反映修正，第一步至少應先取消種植限制，後續加強輔導農民技術升級。對此，縣府農業處長許家豪表示，將朝鬆綁政策與產業輔導方向努力，持續與中央溝通。

